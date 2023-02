Mua Thị Dua tung bộ ảnh khoe vẻ đẹp nàng thơ

Mới đây, Mua Thị Dua "chiêu đãi" người hâm mộ loạt ảnh khoe nhan sắc ngọt ngào hóa nàng thơ khiến dân mạng nháo nhào. Đặc biệt, lần này Phúng Phính Hà Giang cũng tiết lộ ngày 27/2 này cô bé sẽ quay lại Hà Giang, kết thúc chuỗi ngày lên thành phố thăm gia đình người hỗ trợ. Trong ảnh, hiện tượng mạng người dân tộc này diện đầm hồng quyến rũ, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng, trang điểm tông hồng nữ tính. Dua khoe vẻ đẹp của đôi mắt to tròn, long lanh cùng khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, đúng như một thiếu nữ. Từ cách tạo dáng, thần thái make up cho đến không gian, ánh sáng đều được người hỗ trợ chuẩn bị kỹ lưỡng không chê vào đâu được. Mặc dù bối cảnh chụp của cô bé dân tộc này rất đơn giản, đạo cụ có khi chỉ là những bông hoa, thế nhưng Phúng Phính vẫn có cho mình những khoảnh khắc hoàn mỹ, thu hút. Không những thế, trước đó Phúng Phính Hà Giang cũng đăng tải nhiều hình ảnh diện trang phục hết sức thanh lịch. Cô chọn sơ mi đóng thùng, đi cùng chân váy bút chì và giày cao gót. Tuy trông có vẻ trưởng thành so với tuổi những nhìn cả tổng thể đã tạo sự hài hoà, đầy khí chất sang trọng quý phái. Được chụp bộ ảnh yêu thích, Phúng Phính thể hiện nét hạnh phúc, vui vẻ tự nhiên chứ không hề cố gắng tạo ra cảm giác “diễn”. Vậy nên, bộ ảnh dù mới đăng tải nhưng đã nhận tương tác "khủng". Nhiều bình luận khen ngợi đã được gửi đến cô bé xinh đẹp quê Hà Giang dưới bài đăng. Trước đó không lâu, Phúng Phính cũng đăng tải đoạn clip ngắn với tinh thần khá vui vẻ. Đặc biệt, cô bé còn xác nhận chuyện mình đã có mặt ở Hà Nội. Qua những hình ảnh được ghi lại có thể thấy tại nhà của người hỗ trợ, Phúng Phính tỏ ra khá thoải mái, liên tục cười tươi và nô đùa với các con của chủ nhà sau quãng thời gian dài không gặp gỡ. Cô bé cũng tỏ ra bẽn lẽn khi lâu ngày mới trở lại sống trong căn phòng riêng với đầy đủ đồ dùng hiện đại. Phúng Phính thậm chí còn quên mất cách sử dụng vòi tắm, khiến em loay hoay, mày mò mãi.

