Mua ngô về luộc nhưng "não cá vàng", chủ thớt hết hồn khi mở ra

Đã không biết bao lần cư dân mạng nghiêng ngả khi chứng kiến những tác phẩm do hội não cá vàng “vô tình” tạo ra, đơn cử như những pha quên rửa nồi cơm điện trước khi về quê, bật bếp kho cá nhưng lại đi buôn điện thoại, đi chợ về rồi để quên luôn đồ ngoài cửa… Hay mới nhất là việc mua ngô về luộc nhưng lại bỏ quên tới mức mọc mầm. Cụ thể, trong câu chuyện trên vì thềm ngô luộc mà cô gái đã cất công ra chợ mua ngô về, bỏ lá sơ chế sạch sẽ, cho vào nồi, bỏ nước rồi, đóng nắp rồi nhưng lại… quên luộc và để đó. Tới lúc có việc cần đến nồi, cô nàng mở ra thì mới ngỡ ngàng với cảnh tượng bên trong. Thậm chí, chủ thớt còn không nhớ chính xác đã để quên bao lâu, độ ẩm và vùng tối đã tạo điều kiện thuận lợi cho hạt ngô nảy mầm Dù là trạng thái sinh trưởng bình thường của ngô nhưng nhiều người vẫn thấy sợ vì độ “chi chít” của các hạt mầm. Một số cư dân mạng còn an ủi cô nàng vì chưa luộc ngô, nếu luộc rồi để quên ngô sẽ bị thiu, hỏng, có thể bốc mùi nồng nặc. Ngô nảy mầm như thế này là còn… may Trước đó cũng có rất nhiều trường hợp rau củ quả bị bỏ quên rồi tự nảy mầm phát triển mà không cần qua bàn tay chăm sóc của con người. Cà chua xuyên qua cả vỏ để nảy mầm Quả táo còn ra cả lá. Chỉ vì quên mất đi sự có mặt của túi khoai tây mà chúng đã mọc mầm cao như thế này. Bình thường lấy hạt dâu đi trồng rất khó mọc, ấy vậy mà nó lại tự nảy mầm luôn trên quả. Mua về để ở bàn bếp mà củ đậu cũng mọc thành cây dài cả mét, thì đủ hiểu là chủ nhà đã để góc bếp của mình "hoang hóa" đến mức nào Cứ tưởng là con giun bò ra từ hạt bơ. Mời độc giả xem video: Review văn hóa ẩm thực liệu có dễ... mắc sai lầm - Nguồn: VTV24

