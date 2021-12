Mua cua size bé, cô gái nhận hàng làm netizen cười ngất

Cuối tháng là thời điểm "viêm màng túi" của không ít người. Nhưng việc thèm thuồng 1 món ăn gì đó là điều khó cưỡng lại. Điển hình như trường hợp "cố đấm ăn xôi" đi mua cua của cô gái dưới đây lại khiến dân mạng xỉu ngang ngay khi xem được. Câu chuyện dây buộc cua không còn xa lạ, ví dụ con của 5 lạng thì 4 lạng là dây là điều từng khiến nhiều người khóc ròng. Và cô gái trên là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy có kích thước siêu nhỏ nhưng xem ra nó cũng được buộc lại đúng tiêu chuẩn của người bán cua. Theo như chủ nhân clip chia sẻ thì vì hết tiền rồi nên đành phải ăn tạm cua size bé thôi. Cư dân mạng sau khi xem xong clip trên người thì cười nắc cười nẻ, người lại lắc đầu bó tay trước cảnh cua thì bé mà dây lại nhiều. "Con cua to khỏe quá, phải trói chặt không nó chạy mất." hay "Cua size mầm non hả? Không nhìn kĩ khéo còn chẳng thấy cua đâu."... là những bình luận dân mạng để lại. Bên cạnh đó, còn có không ít người tỏ ra trầm trồ và khen ngợi khả năng buộc dây thần sầu của người bán hàng. Con cua rõ là bé tí tẹo mà cũng vẫn được buộc dây đúng tiêu chuẩn chẳng khác gì loại cua to thông thường vẫn hay được bày bán. Phần càng được cố định khá chắc chắn và trông vô cùng chuyên nghiệp đến nỗi con cua tưởng chừng như bị nuốt chửng trong đống dây. Tuy nhiên, cũng có vài ý kiến cho rằng đây có lẽ chỉ là một clip mang tính giải trí. Bởi cuối tháng đã hết tiền mà còn ráng mua con cua bé tí này thì người mua phải trả tiền dây là chính chứ tiền cua thì có đáng là bao. Trước đó, cộng đồng mạng từng nhiều phen cười ra nước mắt với những màn "mua dây được khuyến mãi cua" nhìn mà thấy tức. Để châm biếm cách buộc dây của những người bán cua, hội chị em từng truyền tai nhau hình ảnh này trên mạng xã hội. Mua cua được tặng nguyên 1 cái áo mưa là chuyện không còn xa lạ. Mời quý độc giả xem video: Lần đầu trên đời mới thấy có người nấu cháo cua kiểu này! - Nguồn: TikTok

