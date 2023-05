Mẹ ruột Doãn Hải My trẻ đẹp bất ngờ trong loạt ảnh mới nhất

Mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My nhắn nhủ tới mẹ trong ngày sinh nhật: "Chúc chị Mai luôn mạnh khoẻ, bình an, vui vẻ, hạnh phúc và… nhiều tiền". Nhìn ảnh, có thể thấy cô Mai Đoàn - mẹ Doãn Hải My rất trẻ trung dù đã ở độ tuổi U50. Để duy trì sắc vóc, cô Mai Đoàn ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập luyện thể dục, nhất là bộ môn yoga và chuộng phong cách trẻ trung. Từ khi giành danh hiệu và công khai yêu Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My đắt show hơn. Chính vì thế, mẹ luôn đồng hành cùng cô trong các hoạt động nghệ thuật, là hậu phương ủng hộ, động viên cô mọi việc trong cuộc sống. Mẹ Doãn Hải My cũng rất tác thành cho chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ. Cô Mai Đoàn từng được khen tới tấp nhờ thần thái trẻ trung và vóc dáng thon gọn như người mẫu. Bên cạnh đó, cách lựa chọn phụ kiện thông minh góp phần giúp “nâng tầm” nhan sắc cho "mẹ vợ tương lai" của Đoàn Văn Hậu. Ở phần bình luận trong các bài đăng của cô Mai Đoàn, rất nhiều dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với mẹ của Doãn Hải My. Bởi việc duy trì được vóc dáng thon thả cùng vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn như cô Mai Doan ở độ tuổi U50 là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, nhiều người còn đùa rằng việc có một người mẹ “cực phẩm” như thế thì Doãn Hải My muốn xấu cũng không được.

