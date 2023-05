Cặp chị em song sinh Trương Twins và loạt khoảnh khắc siêu đáng yêu

Bộ môn bóng rổ tại SEA Games 32 trở nên nóng hơn bao giờ hết khi có sự xuất hiện của cặp chị em song sinh - được cư dân mạng gọi với cái tên thân mật là Trương Twins. Trương Twins là cặp chị em tên là Trương Thảo My (Kayleigh Trương - số áo 11) và Trương Thảo Vy (Kaylynne Trương - số áo 14), sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Năm ngoái tại SEA Games 31 cặp đôi song sinh cũng từng gây sốt cõi mạng khi mang về chiến thắng trong trận thi đấu bóng rổ với Malaysia. Khác với dáng vẻ “soái khí” trên sân bóng rổ, netizen phát hiện ngoài đời hai cô bạn lại rất đáng yêu, nhí nhảnh đúng với số tuổi thực của mình. Đặc biệt, cả Thảo My và Thảo Vy đều sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng làn da khỏe khoắn toát lên tinh thần của thể thao. Những khoảnh khắc đáng yêu khi "xả vai" của cặp chị em Trương Twins được chia sẻ và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, lượng người theo dõi cũng từ đó mà tăng lên đáng kể. Ít ai biết rằng đằng sau những khoảnh khắc vui tươi, hồn nhiên ấy là những giây phút tập luyện vô cùng căng thẳng của hai chị em. Cả hai đều trải qua những khoảng thời gian khó khăn, thất bại. Nhưng sau tất cả, niềm đam mê và sự truyền lửa từ người cha của họ đã góp phần tạo nên một Trương Thảo My và Trương Thảo Vy xuất sắc như hiện nay. Chia sẻ về niềm đam mê với “trái bóng cam”, ngay từ khi còn nhỏ, hai chị em đã được bố của mình - cựu vận động bóng rổ truyền dạy không ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bước ngoặt đầu tiên khiến hai chị em Trương Twins quyết định bước “ngả mũ” với cuộc thi bóng rổ chuyên nghiệp là năm 2018, họ được mời lên trại tập huấn của đội tuyển bóng rổ U17 Mỹ để thử sức cho đội hình chính tham dự FIBA Women's U17 World Cup. Đến năm 2019, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả hai đang theo học tại trường Đại học Gonzaga (Mỹ) và cùng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho đội bóng rổ của trường tại NCAA Women Division 1 (cấp độ cao nhất của bóng rổ Đại học/ Cao đẳng tại Mỹ).

