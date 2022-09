Mê ngủ nhưng phải đi du lịch, cô gái có bộ ảnh nhớ đời

Bộ ảnh đi du lịch Đà Lạt nhưng chỉ ngủ của một cô gái mới đây đã khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả. Cũng đi du lịch và chụp ảnh như ai nhưng bộ ảnh độc lạ của cô gái này lại làm mưa làm gió trên mạng xã hội là do cách tạo dáng độc và lạ. Khác với mọi người khi chụp ảnh thường tạo dáng đẹp, điều chỉnh các nét mặt trở nên vui vẻ sao cho "ăn hình" nhất, thì cô nàng lại tự dìm mình. Xuất hiện ở địa điểm check in nổi tiếng nào cô gái cũng thể hiện đúng 1 bộ mặt mệt mỏi, ngủ say như chết của mình. Không ngại lăn xả để có bộ ảnh để đời, 9X bất chấp nằm vạ vật ở ghế, bụi rậm, bậc thang đi lại...Bộ ảnh du lịch có 1-0-2 của cô nàng ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu về hàng chục nghìn like và bình luận. Ngoài ra nhiều page về du lịch cũng chia sẻ lại bộ ảnh lầy lội này loạt caption hài hước như: "Rất thích ngủ nhưng mấy đứa bạn lại hẹn đi du lịch". Đa phần cư dân mạng ai cũng cảm thấy vui vẻ và thú vị khi ngắm bộ ảnh này. Đặc biệt nhiều bình luận còn cho rằng cô đang tự chụp ảnh dìm mình và tạo dáng rất xấu nhưng cô nàng vẫn toát lên được sự quyến rũ của body. Xuất hiện ở bất kỳ điểm nào, cô cũng... lăn ra ngủ say sưa. Dáng ngủ còn có phần hơi thô như chính cô gái khi nằm ở nhà. Phải rất là nhập tâm và chịu hy sinh bản thân về nghệ thuật cô mới có thể chụp được những tấm ảnh này. Ảnh: Trần Ngọc Trân Châu

>>> Mời độc giả xem thêm video Độc đáo những bộ ảnh kỷ yếu: (Nguồn: VTV24)

