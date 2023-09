MC Khánh Vy lộ rõ mối quan hệ hiện tại với bạn trai Tây

mới đây, dân mạng bất ngờ "đẩy thuyền" Khánh Vy và một anh bạn người nước ngoài. Có vẻ fan khá thích "couple" này khi trong vlog thực hiện các thử thách do fan lựa chọn, Khánh Vy đã được vote đi ăn cùng Giuliano Tell. Trước đây không lâu, một đoạn clip ngắn của Vy và Giuliano hot rần rần trên MXH, cả hai theo đó cũng được "đẩy thuyền" nhiệt tình. Sau bao ngày thì clip chính thức cũng đã "ra lò". Từ quá trình đi ăn, cùng nhau ngồi tàu điện và cuộc "tám" chuyện dễ thương được công khai một cách rõ ràng, người yêu thích "couple" này cũng không cần phải tò mò nữa. Chia sẻ từ chính chủ thì đây chỉ là một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Tình bạn giữa hai người có vẻ rất thân thiết khi những cử chỉ, tương tác được toát ra một cách tự nhiên trong bữa ăn tối. Giuliano cũng không ngại ngần khen Vy rất xinh đẹp. Cả hai còn trêu đùa nhau trên tàu điện, diễn sâu như một đôi thực thụ để quay clip. Sau bữa ăn tối, cặp đôi này cùng một người bạn đi trải nghiệm tàu điện. Đây cũng chính là khoảnh khắc Vy và Giuliano Tell bị hiểu nhầm là đang hẹn hò vì quá đỗi hợp nhau Được biết, anh chàng trong clip của Khánh Vy là Giuliano Tell - một người bạn đã lâu của cô nàng. Đây không phải lần đầu Giuliano xuất hiện chung cực thân thiết với nữ MC sinh năm 1999. Theo lời Khánh Vy, cô quen anh chàng ngoại quốc tại một sự kiện cả hai cùng tham gia ở Mỹ vào 4 năm trước. Cách đây không lâu, trong một lần đến Thụy Sĩ du lịch, Khánh Vy cũng đã hẹn gặp Giuliano để cùng nhau đi chơi, ăn uống và tham quan thành phố Zurich. “Anh bạn này cứ liên tục nhắn tin cho mình nhưng thực sự mình đôi khi chỉ xem mà không trả lời”- Khánh Vy hài hước tiết lộ về những ngày đầu gặp nhau. Thậm chí, Giuliano còn bày tỏ anh không biết đang trò chuyện với nữ MC hay là trợ lý của cô nàng vì khá lạnh lùng và liên tục bị “bơ”. Dù từng bị Khánh Vy "bơ" tin nhắn nhưng hiện tại, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè khá thoải mái. Người xem theo đó cũng thấy dễ chịu với "chemistry" của cặp đôi.

