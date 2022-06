Mẫu nhí đến từ Đà Lạt ấn tượng với gương mặt búp bê

Trong làng người mẫu nhí, Diễm Quỳnh (đến từ Đà Lạt) không phải cái tên xa lạ. Cô bé từng tham gia nhiều show thời trang, trình diễn cho nhà thiết kế Thảo Nguyễn, Hà Nhật Tiến, Lý Quí Khánh... Diễm Quỳnh gây ấn tượng với gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng, chiều cao 1,53 m (ở tuổi 12). Cũng có ý kiến tưng nhận xét gương mặt Diễm Quỳnh có nét giống Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang. Mới đây, Diễm Quỳnh góp mặt ở Tuần lễ thời trang 2022, tham gia trình diễn bộ sưu tập "Children of the sun" của Thảo Nguyễn. Diễm Quỳnh khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi, đẹp như một thiên thần nhỏ trên sàn diễn. Xuất hiện trong vị trí mở màn, phong cách trình diễn của Diễm Quỳnh được đánh ra rất tự tin, chuyên nghiệp. Bộ sưu tập "Children of the Sun “- Những đứa con của mặt trời của NTK Thảo Nguyễn muốn truyền tải thông điệp những đứa trẻ mang ánh sáng của thần mặt trời, mang tới niềm tin , ước vọng về một thế giới tươi đẹp, tỏa sáng ấm áp những tia sáng hy vọng, không còn bệnh tật, ô nhiễm... Các chất liệu được Thảo Nguyễn sử dụng gồm metallic , voan , lưới , sequin , organza…. Màu sắc chủ đạo là vàng ánh kim , xám, trắng. Những họa tiết hoa cỏ cây lá từ thiên nhiên được cách điệu đưa vào trang phục một cách ấn tượng. Trong loạt ảnh hậu trường show diễn hoặc chụp street style, Diễm Quỳnh còn cho thấy kỹ năng tạo dáng, biểu cảm gương mặt trước ống kính. Dù tuổi còn trẻ nhưng Diễm Quỳnh được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển và tiến xa ở lĩnh vực này.

Trong làng người mẫu nhí, Diễm Quỳnh (đến từ Đà Lạt) không phải cái tên xa lạ. Cô bé từng tham gia nhiều show thời trang, trình diễn cho nhà thiết kế Thảo Nguyễn, Hà Nhật Tiến, Lý Quí Khánh... Diễm Quỳnh gây ấn tượng với gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng, chiều cao 1,53 m (ở tuổi 12). Cũng có ý kiến tưng nhận xét gương mặt Diễm Quỳnh có nét giống Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang. Mới đây, Diễm Quỳnh góp mặt ở Tuần lễ thời trang 2022, tham gia trình diễn bộ sưu tập "Children of the sun" của Thảo Nguyễn. Diễm Quỳnh khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi, đẹp như một thiên thần nhỏ trên sàn diễn. Xuất hiện trong vị trí mở màn, phong cách trình diễn của Diễm Quỳnh được đánh ra rất tự tin, chuyên nghiệp. Bộ sưu tập "Children of the Sun “- Những đứa con của mặt trời của NTK Thảo Nguyễn muốn truyền tải thông điệp những đứa trẻ mang ánh sáng của thần mặt trời, mang tới niềm tin , ước vọng về một thế giới tươi đẹp, tỏa sáng ấm áp những tia sáng hy vọng, không còn bệnh tật, ô nhiễm... Các chất liệu được Thảo Nguyễn sử dụng gồm metallic , voan , lưới , sequin , organza…. Màu sắc chủ đạo là vàng ánh kim , xám, trắng. Những họa tiết hoa cỏ cây lá từ thiên nhiên được cách điệu đưa vào trang phục một cách ấn tượng. Trong loạt ảnh hậu trường show diễn hoặc chụp street style, Diễm Quỳnh còn cho thấy kỹ năng tạo dáng, biểu cảm gương mặt trước ống kính. Dù tuổi còn trẻ nhưng Diễm Quỳnh được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển và tiến xa ở lĩnh vực này.