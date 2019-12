“Mất hồn” trước hình ảnh Đoàn Văn Hậu lịch lãm trong trang phục soái ca

Là một cầu thủ với sự nghiệp đang trên đà đỉnh cao, người hâm mộ đã qúa quen với hình ảnh một Đoàn Văn Hậu quần đùi áo số xộc xệch, mặt mũi lấm lem đầy mồ hôi. Thế nhưng khi những hình ảnh một Văn Hậu cực khác với sơ mi trắng, vest đen cực kỳ lịch lãm xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến người hâm mộ phát sốt, trông anh vẫn đẹp trai nhưng theo cách khác hẳn trên sân thi đấu. Sinh năm 1999, là em út của đội tuyển Việt Nam nhưng cầu thủ Đoàn Văn Hậu lại sở hữu chiều cao 1m85 nổi trội và thân hình săn chắc do chơi thể thao lâu năm. Khi chụp chung cùng với đồng đội tại CLB Hà Nội, có thể thấy rõ chiều cao cực nổi trội của Văn Hậu. Chiều cao và thể hình nổi bật khiến Đoàn Văn Hậu có những lợi thế nhất định trong nhiều pha chanh chấp bóng. Cụ thể là khi giành bóng với cầu thủ U22 Indonesia, Evans Dimas trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, Văn Hậu đã giành được bóng một cách cực kỳ dễ dàng. Khi sang Hà Lan thi đấu cho CLB Heerenveen, Văn Hậu không hề gặp bất lợi về thể hình so với các cầu thủ Châu Âu. Chàng trai 20 tuổi cực kỳ lịch lãm trong trang phục vest khiến tất cả chị em phải đổ gục. Góc nghiêng thần thánh của Văn Hậu không hề thua kém bất kỳ "soái ca" ngôn tình nào. Nếu không trở thành cầu thủ bóng đá, với chiều cao nổi trội, thân hình chuẩn và gương mặt đẹp, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể thành công với vai trò người mẫu hay diễn viên. Nước da của các cầu thủ không phải điểm yếu mà đôi lúc trở thành ưu điểm của dàn cầu thủ bởi nó khiến họ trông nam tính và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xem thêm clip: Đoàn Văn Hậu chân thành xin lỗi sau khi khiến sao U22 Indonesia phải đi xe lăn | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

