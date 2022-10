Màn rước dâu bằng xe ba gác ở Nghệ An gây bão

Đoạn clip ghi lại màn rước dâu bằng xe ba gác ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hình ảnh đám cưới với màn rước dâu độc đáo này được đăng tải trên một Fanpage lớn của tỉnh Nghệ An, thu hút 23.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Chiếc xe ba bánh được thiết kế tỉ mỉ từ những thứ dân dã như: lá thông, lá dừa, bóng bay, chữ hỷ… tạo thành xe hoa độc đáo. Bên trên thùng xe, hai chiếc ghế được đặt cố định, là chỗ ngồi của cô dâu, chú rể. Nhìn vào loạt ảnh có màn rước dâu độc đáo này, có thể thấy rõ sự hân hoan, phấn khởi của cả cặp đôi dâu – rể lẫn quan viên hai họ. Được biết, nhà trai và nhà gái chỉ cách nhau 1 cây số nên đoàn rước dâu đông đúc không gây trở ngại đến giao thông. Trước đó 1 đám cưới khác ở Nghệ An cũng gây chú ý không kém khi rước dâu bằng hàng chục máy xúc. Những chiếc máy xúc được trang trí thêm bóng bay, dán thêm chữ song hỷ khiến đám cưới của cô dâu, chú rể thêm nhiều kỷ niệm. Chú rể đã dùng đoàn xe gồm hằng chục chiếc máy xúc nối đuôi nhau để rước nàng về dinh khiến cư dân mạng thích thú. Nhìn những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đưa dâu về nhà chồng trên những chiếc máy xúc ai nấy đều tỏ ra thích thú và không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới đôi trẻ. Hình ảnh rước dâu bằng xe nâng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Chú rể Nghệ An dùng thuyền đưa cô dâu vào hôn trường sau mưa lớn khiến nước lũ dâng cao. Chú rể này dùng xe công nông trang trí bắt mắt để rước dâu trong ngày trọng đại ở huyện Yên Thành (Nghệ An) hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Tổng hợp

