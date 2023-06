Màn lột xác ngoạn mục của vợ trung vệ Bùi Tiến Dũng

Nguyễn Khánh Linh (quê quán Bắc Ninh) - bà xã của trung vệ Bùi Tiến Dũng là một trong những nàng WAGs nổi tiếng nhất nhì của làng túc cầu Việt nhờ ngoại hình xinh đẹp, thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng. Kể từ khi người đẹp lên xe hoa với cầu thủ Hà Tĩnh, đời tư và cuộc sống gia đình của Khánh Linh luôn là chủ đề nhận được nhiều quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, netizen bất ngờ tìm thấy một bức ảnh trong quá khứ của vợ Bùi Tiến Dũng nhưng suýt không thể nhận ra vì diện mạo khác xa so với hiện tại. Nhan sắc thời "xưa cũ" của Khánh Linh có phần kém lung linh hơn vì không có sóng mũi thẳng, thon gọn. Bên cạnh đó, hình thể của bà xã Bùi Tiến Dũng ở giai đoạn này không sở hữu đường cong và tròn trịa hơn so với hiện nay. Nhiều người cho rằng Khánh Linh đã có can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ đẹp và khiến trung vệ người Hà Tĩnh mê mệt. Nhưng có một đặc điểm không thay đổi trên diện mạo của nàng WAGs chính là làn da trắng trẻo, mịn màng. Mỹ nhân người Bắc Ninh gần như không cần trang điểm quá nhiều bước mỗi khi xuất hiện bên chồng vì vốn dĩ các đường nét trên khuôn mặt của Khánh Linh đã đủ sắc sảo và thu hút được người đối diện. Mới đây, Khánh Linh còn "F5" lại tổng thể với tóc mái ngố cực kỳ trẻ trung. Hiếm ai có thể nhận ra Khánh Linh đã là mẹ hai con nhờ đôi mắt to tròn, không có quầng thâm cùng làn da hồng hào không tì vết.

