Màn chụp hình với nước cực "toang", dân tình nhìn mà cười té ghế

Chụp ảnh dưới nước là kiểu chụp hình độc đáo, mới lạ, thu hút người xem và trở thành xu hướng được các bạn trẻ theo trend trong mỗi chuyến du lịch. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chụp ảnh nghệ thuật dưới nước gần đây đã không còn khó khăn nữa. Muốn đánh đu theo trend chụp ảnh dưới nước, các bạn trẻ chỉ cần nắm trong tay các thủ thuật cơ bản là bạn có ngay những shoot hình chụp dưới nước đẹp mê ly, đăng tải trên các trang mạng xã hội hút nghìn like. Nếu bạn muốn thử "bắt trend" theo phong cách chụp ảnh dưới nước, những hướng dẫn khái quát cơ bản dưới đây có lẽ sẽ giúp ích bạn. Bạn chỉ cần nhúng tóc, úp mặt xuống nước, căn thời điểm rồi hất tóc lên theo hình vòng cung là được, việc còn lại sẽ do nháy chụp, bắt trọn khoảnh khắc của bạn. Tuy chụp ảnh đẹp hay không chưa biết nhưng những bức ảnh dưới nước vừa được đăng tải trên MXH TikTok đảm bảo nhìn xong dân tình liền"cười sặc sụa". Cứ nhìn vào khuôn mặt trắng dã do ngâm nước, đôi môi nhợt nhạt, tóc tai bết bát, cùng khuôn miệng "chữ O" rộng ngoác đủ để thấy hài hước đến mức không thể nhịn nổi cười. Phía dưới phần bình luận đoạn clip chụp ảnh dưới nước của nhân vât trên, dân tình đều để lại icon mặt cười. Kèm theo đó là vô vàn những bình luận hết sức bá đạo. Cụ thể, nickname L.A.M bình luận: "Nhìn thôi là cười đến đau bụng. Nhìn thì tưởng dễ nhưng thực sự thì khó không tưởng" hay nickname B.A.T có dòng: "Đu trend kiểu này sẽ được trao giải quả bóng cười của năm". Nhìn biểu cảm của cô gái trong bức ảnh chụp ảnh dưới nước là thấy mắc cười. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điểm tuần: Hôm nay là thứ mấy? - Nguồn: VTV24

