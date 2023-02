Mặc quần legging như không xuống phố, cô gái gây khó chịu

Thời trang đường phố vẫ luôn nhận được không ít sự quan tâm của mọi người dù nó chẳng hào nhoáng như những thiết kế cao cấp, tuy vậy vẫn được trình diễn trên sàn catwalk. Con phố đông người qua lại trở nên nhiều màu sắc nhờ lựa chọn khác biệt của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, cũng vì quá tự do nên người ta có thể sẽ phải nhìn thấy những người chưa thực sự ăn vận khéo léo. Một trong những kiểu mốt được ưa chuộng nhưng khó mặc đẹp là những chiếc legging màu nude. Legging là thiết kế được may bằng vải co giãn thường được sử dụng khi tập gym, yoga vì gọn gàng lại không cản trở vận động. Sự phổ biến của legging đã khiến nó vượt khỏi không gian phòng tập, được chưng diện xuống phố. Mặc dù điều này khiến item trên gặp phải không ít ý kiến trái chiều, bị cho là phản cảm. Legging có thiết kết đơn giản nhưng luôn được làm mới từ chất liệu, họa tiết, đến các cách tạo dáng cut-out. Ngoài ra, màu sắc của nó cũng khiến người ta phải chú ý. Màu nude là gam màu thường được nhận xét là thanh lịch, nhã nhặn và không bao giờ lỗi mốt. Nó có khả năng kết hợp đa dạng cùng các tổ hợp màu sắc khác đồng thời phù hợp với mọi tông da. Tuy nhiên, khi kết hợp màu nude với legging lại cần chú ý nhiều hơn thế. Bởi nó dễ gây ra cái nhìn ngượng ngùng. Do đó, với item này bạn nên chú ý chọn màu sắc lệch so với màu da. Trước đây, không ít lần hội chị em từng khiến nhiều người đỏ mặt khi diện quần legging ra ngoài đường và để lộ vùng nhạy cảm. Điển hình như cách đây chưa lâu, một cô gái khi diện chiếc quần legging màu sáng màu và để lộ ra vùng nhạy cảm trên cơ thể. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý nhưng việc diện chiếc quần bó sát khiến cô gái gặp rất nhiều vấn đề mà đặc biệt đến từ ánh mắt của những người xung quanh.

