Mặc giản dị đi chợ, Xoài Non vẫn thu hút mọi ảnh nhìn

Xoài Non (tên thật là Phạm Thu Trang, sinh năm 2002) vốn nổi tiếng với nhan sắc bất chấp cam thường. Chính vì vậy, mỗi bức hình mà cô nàng đăng lên đều nhận về sự chú ý. Mới đây, Xoài Non đăng tải loạt hình ảnh đi dạo chợ đêm cùng bạn bè. Trong ảnh, gái xinh Gen Z này vẫn xuất hiện với phong cách thường thấy. Dù chỉ đi dạo chợ đêm và chụp ảnh dưới điều kiện thiếu sáng, Xoài Non vẫn khiến nhiều người khen ngợi với nhan sắc nổi bật rạng rỡ, sáng bừng cả một góc chợ. Trước đó, Xoài Non cũng từng nhiều lần được khen ngợi vì nhan sắc cực phẩm, không hề bị "dìm" ở mọi hoàn cảnh. Dù là trên sóng truyền hình, chụp với cam thường hay để mặt mộc không son phấn, hot girl cũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, chứng minh vẻ đẹp sẵn có, "hàng thật giá thật" của mình. Sở hữu đường nét như Tây, làn da trắng, ngũ quan hài hòa, người đẹp chỉ cần make up nhẹ nhàng cũng đủ gây thương nhớ. Với hình ảnh mộc mạc, mỹ nhân sinh năm 2002 tạo cảm giác dễ gần hơn với công chúng. Là vợ "streamer giàu nhất Việt Nam", nhưng ở tuổi 20, Xoài Non vẫn tích cực kiếm tiền bằng cách "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực như diễn viên, kinh doanh. Chính vì thế, cô được khán giả ngợi khen là đa tài, có thể thích ứng và phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo thời gian, Xoài Non đã dần khắc phục những khuyết điểm của mình để dần hoàn thiện bản thân hơn. Đồng thời, dù còn khá trẻ nhưng cô nàng đã sở hữu một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định và nhận được đông đảo tình cảm của khán giả.

