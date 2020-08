Mặc đồ này đi làm, chị em công sở khiến đồng nghiệp đỏ mặt

Thời trang công sở ngày một thịnh hành do công việc trên hiện tại đang vô cùng phổ biến. Dù vậy, không phải ai cũng biết mặc đồ công sở sao cho khéo léo và tinh tế để tránh những trường hợp khiến những người xung quanh không bị đỏ mặt. Mới đây, không ít trường hợp ăn mặc kém duyên nơi công sở trong những bộ đồ hở hang, kiệm vải. Một trong số kiểu đồ công sở dẫn đến việc phản cảm là kiểu mặc áo sơ mi mỏng dẫn đến việc để lộ nội y. Nhìn qua, trang phục của cô gái văn phòng này có vẻ chỉn chu nhưng nhìn kỹ nhiều người đánh giá là phản cảm vì áo mỏng. Bên cạnh đó, còn có người mặc quần short siêu ngắn đi làm dù đây không phải là trang phục thích hợp. Cho dù có mặc đúng theo yêu cầu trang phục là áo sơ mi, chân váy thì vẫn không ít người rơi vào trường hợp mặc kém duyên do dáng ngồi. Nguyên nhân là do những chiếc váy của hội chị em công sở ngày một bị rút ngắn để khoe đôi chân dài. Không thiếu những hình ảnh nhân viên văn phòng mặc váy ngắn cũn cỡn đi làm. Dẫu biết trang phục ngắn có hiệu quả kéo dài chân nhưng ngắn đến mức này thì khó có thể chấp nhận. Không phải vô cớ khi nhiều cơ quan công sở có quy định cụ thể về trang phục của nhân viên, thậm chí là cả độ dài của những chiếc váy. Mời quý độc giả xem video: Nóng mắt cảnh thiếu nữ Việt ăn mặc phản cảm - Nguồn: VTC

