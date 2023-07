Lộc Fuho lên tiếng giải thích tin đồn vợ mang bầu giả

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin do Lộc Fuho chia sẻ về việc vừa mất đi đứa con còn chưa được chào đời của mình. Theo đó, anh viết trên cá nhân của mình: "Vĩnh biệt con, con vẫn mãi là con của ba mẹ". Thông tin này lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Phần lời đều ngậm ngùi gửi lời chia buồn đến vợ chồng Youtuber, mong rằng cả 2 sẽ sớm vượt qua nỗi đau. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn xuất hiện không ít bình luận lợi dụng chuyện con mất để câu like, thu hút sự chú ý. Họ cho rằng vợ Lộc Fuho mang thai giả, gây sự chú ý. Trước những lời đồn đại không hay về gia đình, vợ Lộc Fuho lên tiếng giải thích: " Nhiều khi vui cũng kể cho mọi người để mọi người cùng đón nhận, buồn cũng kể cho mọi người để đánh dấu cột mốc trải qua khó khăn. Buồn lắm mà vẫn phải kể, vậy mà có người đã nói là vợ chồng mình mang bầu giả. Nhà mình có sao quay vậy chứ đâu phải diễn gì đâu". "Từ đầu đi kiểm tra bác sĩ có nói em bé hơi yếu rồi, nhưng mỗi lần đi kiểm tra ở bệnh viện là một lần tụi mình hy vọng. Mà do em bé không khỏe nên không giữ được. Cũng may là bác sĩ cũng nói lần này là do em bé thôi, chứ mình vẫn có khả năng làm mẹ, vẫn có thể có em bé khác khỏe mạnh bình thường ", vợ chàng Youtuber tâm sự. Bên cạnh những lời lẽ không hay trên, có một bộ phận netizen góp ý rằng chuyện riêng tư thế này Lộc Fuho không nên đăng công khai lên mạng xã hội. Có người nặng lời hơn, chỉ trích rằng con mất đăng lên mạng xã hội để lấy view, còn tâm trạng để chụp ảnh,... Trước những tranh cãi này, Lộc Fuho cũng đã lên tiếng, anh cho biết chia sẻ lên trang cá nhân là bởi trước đó anh đã thông báo tin vui, nếu không nói tin buồn anh sợ sau này cộng đồng mạng lại nói anh lừa đảo. Hồi tháng 5/2023, Lộc Fuho từng hạnh phúc khoe chuyện vợ mang thai lần hai. Nhiều người đã động viên anh và vợ, chúc họ mau vượt qua nỗi đau khôn nguôi này. Ảnh: Tổng hợp

