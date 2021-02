Loạt thảm họa mứt dừa ngày Tết của hội chị em “ghét bếp“

Vài năm trở lại đây, phong trào tự làm mứt Tết cũng đang là xu hướng được nhiều chị em ưa chuộng để có những món ăn ngọt ngào vừa ngon, vừa sạch cho gia đình Trong số đó, loại mứt phổ biến nhất chính là mứt dừa. Với ưu điểm dễ kiếm nguyên liệu, dễ làm và đẹp mắt, mứt dừa được rất nhiều chị em lựa chọn để trổ tài. Dù nghe qua thì đơn giản nhưng mứt dừa tự làm được thành công thì không phải chị em nào cũng có thể trổ tài được. Trong mùa Tết, nhiều chị em cũng đã thất bại với món mứt dừa đơn giản nhất bởi nhiều lý do như: cho quá ít đường mứt không đủ độ kết dính, để lửa to khiến đường bị bén, sên mứt chưa đủ khô, cho quá nhiều gấc tạo màu khiến mứt dừa không sên khô được…Thảm họa mứt dừa phổ biến nhất chính là việc cho lửa quá to hoặc sên quá lâu khiến dừa bị cháy cạnh. Mứt dừa cho quá nhiều đường tạo thành một hỗn hợp khó hiểu. Mứt dừa vị cà phê sên chưa đủ độ khô nên để một chút đã bị ưởi và ướt trở lại. Mứt dừa hóa kẹo dừa nguyên miếng biến chị em trở thành thảm họa. Mứt dừa viên cũng được nhiều chị em ưa chuộng, nhưng không phải ai làm cũng thành công. Đẳng cấp làm mứt biến dừa non thành tựa như món mì nui xào. Mẻ mứt vì cho quá nhiều gấc tạo màu nên đã dính bết khô không có nổi. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

