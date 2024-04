Loạt mâm cơm cữ chồng nấu sau 8 năm hôn nhân, 2 lần sinh nở

Nhiều người thường nói "lấy chồng như một canh bạc", nếu may mắn thì sẽ gặp được người biết yêu thương, quan tâm săn sóc, cuộc sống viên mãn. Thế nhưng không phải ai cũng gặp được may mắn đó, còn nhiều yếu tố từ cuộc sống tác động. Chính vậy khi câu chuyện về những mâm cơm cữ của chồng nấu được đăng lên đã khiến rất nhiều chị em ngưỡng mộ. "Mình có 8 năm với hai lần cơm cữ, với mình đấy là hai kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Không chỉ là những bữa ăn mà là cả sự quan tâm, chăm sóc từ chồng và lần hai thì có thêm cô con gái tám tuổi của mình" - Chia sẻ từ chủ bài đăng. "Câu hỏi quen thuộc mỗi sáng chồng mình hay hỏi : hôm nay em muốn ăn món gì? Có muốn đổi món gì không để a mua? Món gì biết làm thì chồng mình chế biến sẵn để trưa con gái ở nhà chỉ cần cắm cơm, luộc rau và hâm nóng lại là xong. Món gì không biết chế biến thì search google, search thấy khó quá thì sơ chế sạch sẽ để sẵn hộp sau đấy cất tủ, tới giờ cơm chị lại trông em cho mẹ nấu. Cũng thật may là hồi năm ngoái mình ở cữ là mùa hè, con gái nghỉ học phụ mẹ chăm em, chăm mẹ được rất nhiều việc." "Nếu như vì điều kiện không có các bà, các bác chăm sóc sau sinh thì rất mong các anh chồng hãy cố gắng quan tâm chăm sóc các chị em thật nhiều thời gian cữ này nhé, thời kì nhạy cảm để những nóc nhà được cảm động chứ không thể cảm lạnh" - Chủ tus cũng gửi lời nhắn gửi đến các anh chồng đang có vợ ở cữ. "Post về cơm cữ nên mình xin phép chúc riêng các chị em bầu có một thai kì khoẻ mạnh, chúc các chị em đang ở cữ luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan yêu đời bên các thiên thần đáng yêu và mạnh khoẻ." Những mâm cơm cữ không quá cầu kỳ nhưng rất chu đáo. Các món ăn được thay đổi thường xuyên để mẹ cữ không bị ngấy. Nhiều người trong tháng đẻ thường chưa lấy lại được vị giác nhiều, anh chồng này rất chịu khó mày mò để mỗi ngày mang đến một món khác nhau. Bữa ăn đảm bảo đều có món thịt, món rau cung cấp đủ chất. Có những người ở cữ có bố mẹ 2 bên chăm, cũng có người có điều kiện thì thuê thêm giúp việc, thế nhưng có những cặp đôi chưa thực sự có điều kiện, thì việc các anh chồng quan tâm chăm sóc sẽ giúp cho tinh thần sức khỏe của mẹ và em bé rất nhiều. Câm cơm mát mắt ngày hè. Rau củ là không thể thiếu. Thời gian chuẩn bị cho mâm cơm cũng không tốn quá nhiều. Ở dưới bài đăng, rất nhiều chị em đã vào "xin vía" của chủ nhân những dòng chia sẻ: "Xin vía được chồng quan tâm và yêu thương như vậy".

