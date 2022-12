Loạt linh vật “dính lời nguyền”, năm nào cũng được gọi tên

Năm 2023 là năm Quý Mão. Do đó, mô hình linh vật mèo với kích thước lớn thường sẽ được dựng ở các nơi công cộng. Tuy nhiên, mới đây, người dùng mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh những bức tượng linh vật với ngoại hình “bất ổn” ở một số địa phương. Cụ thể, TP. Vũng Tàu được cho là nơi đầu tiên “mở bát” linh vật năm 2023 với những bức tượng mèo “siêu to khổng lồ”. Song, khi nhìn gần hơn gương mặt của những chú mèo, nhiều người không khỏi bật cười vì các đường nét có phần “tấu hài”. Không chỉ có nét mặt hài hước, nhiều người còn nhận xét là những chú mèo này nhìn khá giống loài hổ phiên bản hiền lành. Đáp lại sự ngóng trông của nhiều người dùng mạng xã hội, hình ảnh chú mèo ở Thanh Hóa cũng đã xuất hiện. Song, chú mèo này cũng có ngoại hình “bất ổn” không kém. Điều đặc biệt hơn cả ở linh vật này chính là khuôn mặt với biểu cảm vô cùng hoảng hốt. Đây không phải năm đầu tiên linh vật năm mới lại gây cười đến vậy, trước đó tượng linh vật hổ ở Phú Thọ cũng khiến netizen cười sặc sụa vì thân hình gầy gò. Nhiều người “cười bò” với tượng hổ ở Đồng Nai có khuôn mặt khó hiểu.Linh vật hài hước của năm chuột vàng 2020 trong tạo hình khá mới mẻ khiến ai cũng phì cười. Đây là bộ ba "heo siêu anh hùng" có vẻ hơi "quạu". Tạo hình linh vật con rồng tại Hải Phòng là đề tài ảnh chế cho dân mạng trong thời gian dài. Và đây là tạo hình của linh vật để chào đón Xuân Mậu Tuất 2018 khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Năm Đinh Dậu 2017 là năm con gà nên chắc chắn linh vật đứng số 1 là những chú gà đáng yêu. Thế nhưng có lẽ do lạc mẹ nên bạn này hơi rầu rĩ chăng? Ảnh: Tổng hợp

Năm 2023 là năm Quý Mão. Do đó, mô hình linh vật mèo với kích thước lớn thường sẽ được dựng ở các nơi công cộng. Tuy nhiên, mới đây, người dùng mạng xã hội không khỏi xôn xao trước hình ảnh những bức tượng linh vật với ngoại hình “bất ổn” ở một số địa phương. Cụ thể, TP. Vũng Tàu được cho là nơi đầu tiên “mở bát” linh vật năm 2023 với những bức tượng mèo “siêu to khổng lồ”. Song, khi nhìn gần hơn gương mặt của những chú mèo, nhiều người không khỏi bật cười vì các đường nét có phần “tấu hài”. Không chỉ có nét mặt hài hước, nhiều người còn nhận xét là những chú mèo này nhìn khá giống loài hổ phiên bản hiền lành. Đáp lại sự ngóng trông của nhiều người dùng mạng xã hội, hình ảnh chú mèo ở Thanh Hóa cũng đã xuất hiện. Song, chú mèo này cũng có ngoại hình “bất ổn” không kém. Điều đặc biệt hơn cả ở linh vật này chính là khuôn mặt với biểu cảm vô cùng hoảng hốt. Đây không phải năm đầu tiên linh vật năm mới lại gây cười đến vậy, trước đó tượng linh vật hổ ở Phú Thọ cũng khiến netizen cười sặc sụa vì thân hình gầy gò. Nhiều người “cười bò” với tượng hổ ở Đồng Nai có khuôn mặt khó hiểu. Linh vật hài hước của năm chuột vàng 2020 trong tạo hình khá mới mẻ khiến ai cũng phì cười. Đây là bộ ba "heo siêu anh hùng" có vẻ hơi "quạu". Tạo hình linh vật con rồng tại Hải Phòng là đề tài ảnh chế cho dân mạng trong thời gian dài. Và đây là tạo hình của linh vật để chào đón Xuân Mậu Tuất 2018 khiến dân mạng cười nghiêng ngả. Năm Đinh Dậu 2017 là năm con gà nên chắc chắn linh vật đứng số 1 là những chú gà đáng yêu. Thế nhưng có lẽ do lạc mẹ nên bạn này hơi rầu rĩ chăng? Ảnh: Tổng hợp