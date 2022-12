Loạt hot girl “tai bay vạ gió” với phát ngôn coi thường học hành

Linh Ka từng được biết đến với những cái tên như “Linh Ka Muvik", “ hot girl chín ép”. Cô từng chia sẻ: “Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà" khiến cư dân mạng "ném đá". Phát ngôn coi thường việc học hành của gái xinh 10x khiến nhiều người chê trách hot girl tuổi teen vào thời điểm đó, đa số cho rằng suy nghĩ của cô nàng có phần nông cạn và thiếu chín chắn. Sau đó, Linh Ka phải đăng đàn xin lỗi và đính chính lại câu nói của mình trên mạng xã hôi. Ở thời điểm đó Linh Ka mới 15 tuổi, cô bạn trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng điểm cho 2 môn thi Toán và Văn của cô nàng lại trở thành đề tài bàn luận, bởi lẽ điểm số này là quá khiêm tốn. Một hot girl khác từng gây xôn xao về phát ngôn học hành là Trần Thanh Tâm, cô chia sẻ: “Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào”. Câu chuyện bắt nguồn sau khi cộng đồng mạng bình luận đề cập tới điểm thi đại học có phần hơi khiêm tốn của cô. Câu nói này khiến hot girl TikTok Thanh Tâm bị một điểm trừ to tướng với công chúng. Thanh Tâm phải lên tiếng giải thích ngay sau đó về thái độ kiêu ngạo của mình. Tiếp sau đó, hot girl 10x lại tiếp tục gây bão khi liên tục dùng những lời lẽ khó nghe để nhận xét về một trường đại học. Chị dâu Diệp Lâm Anh, hot girl Xoài Non cũng khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm không kém vì những lời nói hạ thấp giá trị của việc học. Được biết, cô nàng nghỉ học từ khi học lớp 10, để giải thích lý do về việc này, cô chia sẻ: "Mình đã quyết định bỏ học vào cuối học kỳ 1 của lớp 10 khi học kỳ này còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc. Việc làm này của mình đã khiến bố mẹ rất phiền lòng. Tuy nhiên, mình đã tự nhủ sẽ cố gắng tự lập và như mọi người thấy, mình đã thành công, kiếm được kha khá tiền" Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cô còn nói tâm sự thêm: "Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" Không nằm ngoài dự đoán, vợ của streamer Xemisis đã gây nên một làn sóng phẫn nộ hơn bao giờ hết ở thời điểm đó. Ảnh: Tổng hợp

Linh Ka từng được biết đến với những cái tên như “Linh Ka Muvik", “ hot girl chín ép”. Cô từng chia sẻ: “Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà" khiến cư dân mạng "ném đá". Phát ngôn coi thường việc học hành của gái xinh 10x khiến nhiều người chê trách hot girl tuổi teen vào thời điểm đó, đa số cho rằng suy nghĩ của cô nàng có phần nông cạn và thiếu chín chắn. Sau đó, Linh Ka phải đăng đàn xin lỗi và đính chính lại câu nói của mình trên mạng xã hôi. Ở thời điểm đó Linh Ka mới 15 tuổi, cô bạn trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhưng điểm cho 2 môn thi Toán và Văn của cô nàng lại trở thành đề tài bàn luận, bởi lẽ điểm số này là quá khiêm tốn. Một hot girl khác từng gây xôn xao về phát ngôn học hành là Trần Thanh Tâm, cô chia sẻ: “Thà học ngu mà kiếm ra tiền còn hơn mấy đứa thi được 25, 30 điểm mà không kiếm được đồng nào”. Câu chuyện bắt nguồn sau khi cộng đồng mạng bình luận đề cập tới điểm thi đại học có phần hơi khiêm tốn của cô. Câu nói này khiến hot girl TikTok Thanh Tâm bị một điểm trừ to tướng với công chúng. Thanh Tâm phải lên tiếng giải thích ngay sau đó về thái độ kiêu ngạo của mình. Tiếp sau đó, hot girl 10x lại tiếp tục gây bão khi liên tục dùng những lời lẽ khó nghe để nhận xét về một trường đại học. Chị dâu Diệp Lâm Anh, hot girl Xoài Non cũng khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm không kém vì những lời nói hạ thấp giá trị của việc học. Được biết, cô nàng nghỉ học từ khi học lớp 10, để giải thích lý do về việc này, cô chia sẻ: "Mình đã quyết định bỏ học vào cuối học kỳ 1 của lớp 10 khi học kỳ này còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc. Việc làm này của mình đã khiến bố mẹ rất phiền lòng. Tuy nhiên, mình đã tự nhủ sẽ cố gắng tự lập và như mọi người thấy, mình đã thành công, kiếm được kha khá tiền" Tưởng chừng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cô còn nói tâm sự thêm: "Học ngu mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?" Không nằm ngoài dự đoán, vợ của streamer Xemisis đã gây nên một làn sóng phẫn nộ hơn bao giờ hết ở thời điểm đó. Ảnh: Tổng hợp