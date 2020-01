Loạt hot boy, hot girl chạm mốc 20 tuổi nhưng đã thành công

Amee, tên thật là Trần Huyền My là cái tên đứng đầu trong danh sách hot boy, hot girl sinh năm 2000 gặt hái được nhiều thành công. Với một loạt hit được ra mắt như "Ex's hate me", "Nhà anh ở đâu thế?",...cô nàng toả sáng rực rỡ trong năm 2019 trên con đường sự nghiệp. Với ngoại hình xinh xắn, giọng hát kẹo ngọt và chuyên hát những bản tình ca nhẹ nhàng, Amee được khán giả ưu ái gọi với cái tên "thánh nữ thả thính". Dự đoán trong năm 2020, hot girl sẽ còn toả sáng hơn nữa. Sau vai diễn Ánh Dương trong bộ phim đình đám "Về nhà đi con", Bảo Hân từ một sinh viên vô danh của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội bỗng vụt sáng thành ngôi sao. Cô nàng được đánh giá cao với lối diễn tự nhân, cá tính. Theo phong cách tomboy nhưng Bảo Hân vẫn có những nét duyên dáng, đáng yêu của phái yếu. Cô nàng còn cực lầy khi thường xuyên quay clip hài hước đăng tải trên mạng xã hội. Là bạn diễn của Bảo Hân trong "Về nhà đi con", Quang Anh (vai Bảo) được chú ý nhờ tính cách hiền lành, nhút nhát và hay ngại ngùng, hoàn toàn trái ngược so cô bạn thân. Hiện, Quang Anh đang là sinh viên của trường Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Bởi thế mà anh chàng hát hay, đàn giỏi. Hot boy chia sẻ ước mơ của anh là trở thành một biên tập viên truyền hình. Sau khi "Mắt biếc" công chiếu, Nguyễn Lâm Thảo Tâm (vai Hồng) thu hút được sự chú ý của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Trước đó, hot girl 2K từng được biết đến khi đạt IELTS 8.5 ngay trong lần thi đầu tiên. Không chỉ xinh xắn, Thảo Tâm còn có bảng thành tính học tập cực khủng khi đoạt Giải nhất cuộc thi hùng biện cấp thành phố (2012), Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Tiếng Anh (2015), Quán quân EF Challenge Viet Nam (2016). Xem thêm clip: LUYỆN PHÁT ÂM CÙNG THẢO TÂM | 10 từ tiếng Anh "khó nhằn"| (Eng/Vie Sub) - Nguồn: Youtube

