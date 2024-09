Loạt cầu thủ bóng đá ủng hộ người dân vùng bão lụt

Bão số 3 đi qua để lại thiệt hại nặng nề về người cũng như của cải. Bên cạnh đó, các tỉnh miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên...đang phải gồng mình với những trận lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng. Rất nhiều cầu thủ bóng đá Việt đã chung tay quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Gia đình cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã ủng hộ 250 triệu đồng, gửi vào tài khoản Ban cứu trợ - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Quang Hải bày tỏ: "Gửi lời chúc bình an đến tất cả mọi người. Là một người con dân Việt Nam, nhìn những tỉnh thành khác đang gồng mình chống bão lũ, vợ chồng Hải thật sự cảm thấy xót xa. Gia đình Hải xin được góp chút tấm lòng nhỏ bé của mình tới người dân vùng bão lũ". Không chỉ vậy, vợ chồng Quang Hải còn còn tiếp tục rao bán tài sản cá nhân với mục đích làm từ thiện mùa lũ. Cầu thủ Hoàng Đức ủng hộ 50 triệu đến đồng bào vùng lũ. Vừa mới trải qua ngày sinh nhật, thủ môn Quàng Thế Tài cũng góp chút sức cho đồng bào vùng lũ. Anh chia sẻ lên trang cá nhân kèm những hình ảnh đón sinh nhật cùng đồng đội. Trung vệ Nguyễn Thành Chung của tuyển Việt Nam cũng liên tục thấp thỏm trước trận đấu với Thái Lan. Thành Chung quê ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, nơi đang chịu tác động lớn từ lũ lụt. Trung vệ sinh năm 1997 liên tục kêu gọi giúp đỡ cho quê nhà sau khi không liên lạc được với người thân. Không chỉ vậy, gia đình anh cũng trực tiếp tham gia công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả bão lũ. Nhiều cầu thủ khác như Văn Toàn, Tiến Dũng cũng chia sẻ thông tin nhận cứu trợ để kêu gọi người hâm mộ và các mạnh thường quân quyên góp giúp đồng bào vùng lũ. Nhiều cầu thủ chung sức, chung lòng hướng về đồng bào các tỉnh thiệt hại do bão lũ. Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối 10-9 trên sân Mỹ Đình, ban tổ chức trận đấu đã tiến hành một phút mặc niệm dành cho những nạn nhân không may mắn sau cơn bão. Tuyển Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nhanh chóng huy động được số tiền 400 triệu đồng để chuyển cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp các địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão lũ. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng tưởng nhớ đến bà con đã và đang gặp nạn bằng màn ăn mừng tinh tế. Sau khi chắp tay cầu nguyện, Tiến Linh đã kêu gọi đồng đội ra cùng tri ân với mình. (Ảnh: Tổng hợp Internet)

