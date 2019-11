Loại mặt nạ nhìn "cưng muốn xỉu" mà dùng thì sợ hết hồn

Đắp mặt nạ là hình thức dưỡng da quen thuộc của hội chị em. Bên cạnh công dụng, nhiều hãng mặt nạ chú trọng sản xuất mẫu mã bắt mắt cũng được nhiều chị em yêu thích. Tuy nhiên, bao bì đẹp là một chuyện, khi đắp lên mặt có đẹp hay không lại là chuyện khác. Mới đây, hình ảnh một cô gái mua và sử dụng mặt nạ dưỡng da gấu Pooh được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy đều hết hồn. Bao bì in đẹp là thế nhưng khi đắp lên mặt thì chiếc mặt nạ bị biến dạng trông chẳng khác nào gấu Pooh bị...ong đốt. Chiếc mặt nạ thuỷ thủ mặt trăng này cũng chịu chung số phận. Khi đắp lên mặt, cô gái trông như yêu quái chứ không hề giống mẫu trên bao bì. Yêu thích Hello Kitty, cô nàng này săn lùng bằng được mặt nạ của nhân vật hoạt hình đáng yêu này nhưng khi đắp lên mặt, trông cô nàng chẳng khác gì Hello Kitty phiên bản lỗi. Không rõ hình thù chính xác của chiếc mặt nạ chăm sóc da này là gì nhưng khi được đắp lên mặt, trông cô gái chẳng khác nào...yêu quái. Nhiều chiếc mặt nạ trông đáng sợ tới nỗi không nhận ra hình dạng gì. Đây có lẽ là cô nàng thành công nhất với chiếc mặt nạ in hình động vật bởi ít nhất vẫn nhận ra đây là hình con gấu trúc. Nhưng con gấu này trông không đáng yêu lắm thì phải? Teen 'hết hồn' với mặt nạ gấu Pooh nhìn cute mà đắp như... kinh dị - Nguồn: Youtube

Đắp mặt nạ là hình thức dưỡng da quen thuộc của hội chị em. Bên cạnh công dụng, nhiều hãng mặt nạ chú trọng sản xuất mẫu mã bắt mắt cũng được nhiều chị em yêu thích. Tuy nhiên, bao bì đẹp là một chuyện, khi đắp lên mặt có đẹp hay không lại là chuyện khác. Mới đây, hình ảnh một cô gái mua và sử dụng mặt nạ dưỡng da gấu Pooh được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy đều hết hồn. Bao bì in đẹp là thế nhưng khi đắp lên mặt thì chiếc mặt nạ bị biến dạng trông chẳng khác nào gấu Pooh bị...ong đốt. Chiếc mặt nạ thuỷ thủ mặt trăng này cũng chịu chung số phận. Khi đắp lên mặt, cô gái trông như yêu quái chứ không hề giống mẫu trên bao bì. Yêu thích Hello Kitty, cô nàng này săn lùng bằng được mặt nạ của nhân vật hoạt hình đáng yêu này nhưng khi đắp lên mặt, trông cô nàng chẳng khác gì Hello Kitty phiên bản lỗi. Không rõ hình thù chính xác của chiếc mặt nạ chăm sóc da này là gì nhưng khi được đắp lên mặt, trông cô gái chẳng khác nào...yêu quái. Nhiều chiếc mặt nạ trông đáng sợ tới nỗi không nhận ra hình dạng gì. Đây có lẽ là cô nàng thành công nhất với chiếc mặt nạ in hình động vật bởi ít nhất vẫn nhận ra đây là hình con gấu trúc. Nhưng con gấu này trông không đáng yêu lắm thì phải? Teen 'hết hồn' với mặt nạ gấu Pooh nhìn cute mà đắp như... kinh dị - Nguồn: Youtube