Lo lắng dịch Covid-19, Chung kết Siêu Cúp QG thắt chặt kiểm tra y tế

Sau khi bị hoãn vì nỗi lo lắng dịch Covid-19 bùng phát hồi tháng 2, trận Chung kết Siêu Cup Quốc gia 2019 giữa CLB TP HCM và CLB Hà Nội FC đã được tổ chức vào hồi 16h30 ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất (Sân nhà của CLB TP HCM). Cũng nỗi lo sợ bùng dịch Covid-19, BTC Chung kết Siêu Cúp QG đã quyết định hạn chế số CĐV. Bên cạnh đó, những người may mắn được vào sân cổ vũ cũng được kiểm tra thân nhiệt rất gắt gao. Các nhân viên y tế đứng ngay những cổng vào SVĐ tổ chức Chung kết Siêu Cúp QG 2019 để kiểm tra thân nhiệt của từng CĐV vào sân. Nhiều CĐV muốn đến sân xem trận đấu, nhưng ban tổ chức chỉ cho khoảng 100 người vào sân vì lo ngại sự lây lan dịch Covid-19. Những người vào sân đều phải mang khẩu trang và được kiểm tra nhiệt độ. Các cầu thủ Hà Nội FC bước xuống khỏi xe buýt và ngay lập tức được đo thân nhiệt. Việc thắt chặt kiểm tra ý tế đề phòng dịch Covid-19 được cả NHM lần các cầu thủ thông cảm và chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, vẫn có 1 số ý kiến cho rằng, TP HCM được đá trên sân Thống Nhất. Nhưng lợi thế của họ bị mất đi nhiều khi trận đấu được tổ chức trên sân không có khán giả do lo ngại dịch Covid-19. Tuy nhiên, không phải vì hạn chế CĐV bởi nỗi lo dịch Covid-19 mà trận so tài giữa CLB TP HCM và Hà Nội FC mất đi phần hấp dẫn, bởi nó sẽ là phát súng mở màn cho mùa giải bóng đá Việt Nam trong năm 2020 - vốn đã bị đình trệ một thời gian vì dịch bệnh. Không được đăng kí thi đấu nhưng Đình Trọng nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Đồng. Clip QUÁ TẢI KHU CÁCH LY COVID 19, ĐỀ NGHỊ CÁC TỈNH GIẢM TẢI CHO HÀ NỘI - Nguồn: VTC9

