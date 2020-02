Điểm du lịch nào ở Việt Nam an toàn, không lo dịch COVID-19?

Theo bộ y tế, nếu nhiệt độ trên 25 độ thì dịch COVID-19 khó bùng phát bởi virus sẽ bị yếu đi, hiện, Tây Nguyên đang đáp ứng được nhu cầu đó, hơn thế nữa nơi đây cũng chưa có bất cứ trường hợp nghi nhiễm nào. Nếu cẩn thận hơn nữa, du khách có thể không thêm Đà Lạt và danh sách điểm đến bởi lượng người du lịch tới đây khá đông đúc, dễ lây lan. Tây Nguyên nổi tiếng với cảnh sắc và thiên nhiên tươi đẹp. Tới đây, du khách nhất định phải tham quan một số địa danh nổi tiếng như: Biển Hồ, thị trấn Măng Đen, Hồ Tà Đùng, đồi chè Pleiku,.... Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là nơi an toàn giữa tâm dịch COVID-19 bởi đây là khu vực quân sự, không phải ai cũng được lên đảo. Trước khi lên đảo, du khách phải xin giấy phép của biên phòng và lưu ý vì không phải địa điểm nào cũng được thoải mái chụp ảnh. Đảo Thổ Chu sở hữu thiên nhiên hoang sơ với những bãi biển trong vắt nhìn tới tận dưới đáy. Tới đảo, du khách nên đi vào mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Đây là thời điểm biển êm, gió lặng, khung cảnh cực kỳ đẹp. Cũng giống như đảo Thổ Chu thì đảo Bình Ba (Khánh Hoà) cũng là nơi không phải ai cũng được đặt chân tới. Nơi đây cấm hoàn toàn người nước ngoài cũng như kiểm tra rất nghiêm ngặt trước khi du khách lên đảo nên hoàn toàn không phải lo lắng về dịch COVID-19 dù đảo nằm rất gần Nha Trang, nơi đầu tiên phát hiện người nhiễm bệnh tại Việt Nam. Bình Ba có những bãi biển xanh như ngọc cùng cát trắng tinh vô cùng đẹp. Hệ sinh thái biển tại Bình Ba cũng phong phú, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như câu hải sản, lặn ngắm san hô hoặc tham gia các hoạt động chèo thuyền, lướt sóng Thành phố Huế là một địa điểm không thể bỏ qua bởi những địa điểm hấp dẫn, không gian yên bình tại đây. Hơn nữa, thời tiết ở thành phố này đang khá nắng nóng nên virus dịch bệnh cũng khó phát triển. Thời gian gần đây, những địa điểm "sống ảo" ở Huế cũng được lăng-xê nhiệt tình qua các bộ phim ăn khách như "Mắt biếc", "Gái già lắm chiêu",...chính bởi vậy, khi giá cả du lịch đang rẻ, tranh thủ xách ba lô tới Cố đô ngay. Miền Tây hiện vẫn là địa điểm an toàn giữa mùa dịch khi chưa phát hiện bất kỳ ca nghi nhiễm COVID-19 nào. Miền Tây Nam Bộ có đến 13 tỉnh thành với nét văn hóa sông nước vô cùng đặc trưng, độc đáo, thú vị nên du khách không cần phải lo chuyện thiếu chỗ chơi. Một số địa điểm du lịch miền Tây cực thú vị, lên ảnh cũng vô cùng vi diệu đó là cánh đồng quạt gió (Bạc Liêu), rừng tràm Trà Sư (An Giang), chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), làng nổi Tân Lập (Long An),.... Xem thêm clip: Top 9 Điều bạn nên biết khi du lịch đảo Bình Ba, Khánh Hòa - Nguồn: Youtube

