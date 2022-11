Lộ hành trình giảm cân "vịt hóa thiên nga" của gái xinh Quảng Nam

Mới đây, câu chuyện giảm cân thành công của mình trong một group kín, Đặng Phạm Vũ Nhy (sinh năm 2004, quê Quảng Nam) khiến nhiều người bất ngờ. Từ một cô nàng béo mập, Vũ Nhy “lột xác” trở thành cô gái “vạn người mê”, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng. Cô gái Quảng Nam vốn có vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống. Tuy nhiên, thời gian ở nhà tránh dịch COVID-19, Vũ Nhy tăng cân chóng mặt do ăn nhiều và hạn chế vận động. Cô nàng đạt mức cân nặng đỉnh điểm là 65kg, bụng phệ, bắp tay, bắp chân to, vai u thịt bắp. Vũ Nhy thừa nhận, cô không nhận ra chính mình ở thời điểm đó. “Vì mình tăng cân bất chợt nên mọi người bất ngờ lắm. Ai gặp mình phản ứng đầu tiên cũng là ngỡ ngàng, rồi hỏi: “Sao giờ béo thế?”. Nói thật lòng, mình buồn và mặc cảm vô cùng. Chưa kể, sau giai đoạn dịch, mình đi xin việc thì 3, 4 nơi từ chối vì béo. Xin được một công việc với mức lương thấp cũng bị sếp đuổi thẳng thừng với lý do: “Ngoại hình không phù hợp với công việc”, Vũ Nhy kể lại. Việc tăng cân chóng mặt cũng khiến sức khoẻ của Vũ Nhy giảm sút. Cô nàng thường xuyên thấy mệt mỏi, khó thở, khó vận động. Vũ Nhy còn phải thay toàn bộ tủ quần áo vì không mặc vừa đồ cũ. Gặp quá nhiều khó khăn vì ngoại hình béo mập, cô quyết tâm ở nhà đóng cửa giảm cân. Những lời chê bai và sự thất bại trong công việc khiến cô gái Quảng Nam quyết tâm cao độ. Cô nàng biết, không thể để ngoại hình trở thành nỗi ám ảnh, khiến bản thân sống trong nỗi tự ti, mặc cảm. Vũ Nhy chia sẻ: "Suốt 4 tháng liền, mình theo đuổi thực đơn ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa tinh bột, ăn trái cây thay cơm, uống nước ép cần tây và nước chanh thay cho nước lọc. Ngoài ra, mình chăm chỉ chạy bộ, nhảy dây, tập gym. Hầu như ngày nào mình cũng dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để vận động... Thời gian đầu mới giảm cân, mình mệt lắm vì chưa quen với kiểu ăn uống mới lại phải luyện tập với cường độ cao. Có lúc mình muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến cuộc sống tiêu cực vì thân hình quá khổ, mình lại kiên trì”, cô gái Quảng Nam nói. Kết quả, sau 4 tháng, Vũ Nhy giảm được 15kg (từ 65kg xuống 50kg). Vóc dáng cô nàng thay đổi hoàn toàn. Vũ Nhy của hiện tại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, thân hình gọn gàng, đường cong nuột nà. Cô nàng tự tin diện những bộ đồ khoe body gợi cảm.

