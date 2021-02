Lộ danh tính thiếu nữ Mường Lát xứng danh bông hoa núi rừng

Mới đây, một cô gái trong bộ trang phục dân tộc xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc khá ngắn trên sóng VTV, vẻ đẹp trong sáng của cô gái này đủ để dân mạng "chộp" lại và chia sẻ rầm rộ khắp nơi trên MXH. Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, trong một phóng sự được phát sóng trên truyền hình, ai nấy chú ý đến người con gái đứng cạnh cột mốc biên giới số 281 của Việt Nam và nước bạn Lào. Ảnh: Chụp màn hình Mặc bộ trang phục truyền thống dân tộc mình, nữ sinh dân tộc này toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, xinh xắn khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Ảnh: Chụp màn hình Được biết, cô gái này có tên Lương Thị An, hiện đang sinh sống tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Chụp màn hình Nhìn thoáng qua ai cũng thấy thu hút bởi gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to tròn của gái xinh xứ Thanh. Thiếu nữ dân tộc Lương Thị An với những hình ảnh đời thường giản dị, mái tóc dài đen mượt và nụ cười "đốn tim" hàng loạt chàng trai. Những hình ảnh về cô gái Mường Lát đã được cư dân mạng chia sẻ lên khắp các diễn đàn với vô số lời khen có cánh. Hiện tại, trang cá nhân của cô bạn có lượt theo dõi gia tăng chóng mặt. Nữ sinh này đang theo học tại một ngôi trường cấp ba trên địa bàn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: YAN News

