Lộ danh tính hot TikToker nổi tiếng với màn tự “bóc” nhan sắc thật

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện màn "vịt hóa thiên nga"của một hot TikToker khiến netizen "sốc toàn tập" với mặt mộc và ảnh trên mạng hoàn toàn khác biệt. Nhiều cư dân mạng không thể tin nổi đằng sau hot girl lộ nhan sắc thật là khuôn mặt với nhiều khuyết điểm đến thế. Dù rằng mặt mộc chưa được rạng rỡ cho lắm nhưng cư dân mạng vẫn dành cơ số lời khen cho tay nghề makeup của cô gái này, Sau khi chia sẻ lên MXH, danh tính của cô gái có màn "vịt hóa thiên nga" xuất thần cũng được tìm ra. Được biết, cô là một hot girl TikTok khá nổi, biệt danh là Jimin Young đến từ Đồng Tháp. Jimin Young hiện đang sở hữu tài khoản TikTok với 18.9 ngàn theo dõi, trang Facebook cá nhân hơn 12 ngàn like. Cô nàng gây ấn tượng với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, tôn lên những đường nét sắc sảo khiến bao anh chàng say như điếu đổ. Nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo của Jimin Young mỗi khi lên sóng khiến netizen "bật ngửa" vì quá khác biệt với nhan sắc thật. "Đỉnh cao makeup luôn, làm video hướng dẫn đi gái", "Mặt thật bạn này đâu có xấu, do bạn ấy tô thêm chút để làm trend biến hình thôi",... là một số bình luận từ cư dân mạng. 10X cũng thuộc hệ chơi TikTok khá sành sỏi, đặc biệt là thuần thục với những màn "vịt hóa thiên nga". Jimin Young thường xuyên xuất hiện với khuôn mặt được make up kỹ lưỡng. Lần lộ diện này của cô gái Đồng Tháp khiến người theo dõi có chút ngỡ ngàng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: SaoStar

