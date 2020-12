Lộ danh tính hot girl được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2020

Mới đây, Google vừa mới công bố top 10 nhân vật đình đám được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2020. Trong số các nhân vật có tên tuổi khác, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến cái tên Âu Hà My bất ngờ giữ vị trí thứ 5 trong danh sách này. Năm 2015, Hà My từng gây chú ý khi trở thành giám thị trong một kỳ thi của ĐH Quốc gia tổ chức. Rất nhanh sau khi những hình ảnh của nữ giám thị xinh đẹp xuất hiện trên MXH, nàng hot girl được nhiều bạn trẻ xin info và kết bạn facebook vào thời điểm ấy. Đến năm 2018, hình ảnh cô giám thị trẻ trong ngày thi THPT Quốc gia tiếp tục trở thành tâm điểm MXH. Lúc này, Hà My đã trở thành giảng viên tại trường ĐH Ngoại ngữ. Trong năm 2020 vừa qua, nữ giảng viên Âu Hà My và người chồng Nguyễn Trọng Hưng là đề tài tốn không ít giấy mực của truyền thông lẫn sự bàn tán của cư dân mạng liên quan đến việc ly hôn. Vào ngày 13/8/2020, nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My bất ngờ tuyên bố đã ly dị chồng bằng một bài đăng khá dài kèm clip tố chồng mình bội bạc, chỉ sau 11 tháng với đám cưới xa hoa nhất nhì Hà thành. Hàng loạt những "drama" nối dài sau đó của cả hai khiến câu chuyện ly hôn của Âu Hà My và Trọng Hưng ồn ào suốt một khoảng thời gian dài. Tại thời điểm đó, cái tên Âu Hà My và Trọng Hưng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm và tìm tòi thông tin. Hiện tại cả hai đều đã chính thức đường ai nấy đi và có cuộc sống riêng, trên mạng xã hội họ không còn nhắc gì đến nhau, từ đó mà vụ việc này cũng đã chìm xuống. Âu Hà My là một hot girl đình đám trên MXH vì không chỉ sở hữu ngoại hình ưa nhìn, mà cô nàng còn có gia thế khủng. Hà My thường xuyên đăng tải những chuyến du lịch sang trọng hay hàng hiệu sắm không ngơi tay khiến dân tình ngưỡng mộ. Không chỉ nổi tiếng với hình ảnh đi trông thi, trên MXH, Âu Hà My cũng là một cái tên được dân mạng săn đón. Nếu như lúc đi dạy, Âu Hà My kín đáo và nền nã bao nhiêu thì phong cách hàng ngày lại quyến rũ, sành điệu bấy nhiêu. Ảnh: Tổng hợp

