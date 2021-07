Lộ danh tính hot girl dừng chân uống nước thôi cũng đẹp xuất sắc

Mới đây, khoảnh khắc dừng chân uống nước của một nàng hot girl đã nhanh chóng chiếm sóng trên MXH. Chỉ với một vài khoảnh khắc chụp lén, gái xinh Nghệ An đã "nổi như cồn' vì quá xinh đẹp. Được biết, chủ nhân của những bức ảnh này là Phạm Quỳnh Trang, sinh năm 1996. Những khoảnh khắc của hot girl 9x được chụp tại quảng trường thành phố Vinh, Nghệ An. Quỳnh Trang vừa tốt nghiệp khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện tại cô nàng đang theo học khóa Nghiệp vụ báo chí. Trong những bức ảnh đời thường, Quỳnh Trang cũng rất xinh xắn và cuốn hút. Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng sứ và vóc dáng thon gọn. Để có được vóc dáng thon gọn, Trang rất chăm chỉ tập gym. Mỗi tuần, cô dành 3 đến 4 buổi đến phòng gym tập luyện. Facebook và Instagram của Quỳnh Trang hiện tại có lượt theo dõi đáng kể. Nhờ sở hữu ngoại hình nôi bật nên cô nàng nhận về lượng tương tác khá ổn cho mỗi bức ảnh. Gu thời trang của cô gái này cũng được đánh giá cao, dù ở chọn phong cách nào Trang vẫn gây sức hút đáng kể. Hiện nay, hot girl 9x sống và làm việc tại quê nhà Nghệ An. Cô nàng làm thêm công việc người mẫu ảnh và mở một cửa hàng online cùng em gái. Công việc mẫu ảnh đem đến cho Trang nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt, giúp cô có thêm một khoản thu nhập. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: YAN News

