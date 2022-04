Lộ danh tính gái xinh "trộn vữa" cùng hiện tượng mạng Lộc Fuho

Lộc Fuho từng nổi danh là "thánh comment dạo" trên Facebook" hồi năm 2018. Đến nay, kênh Youtube riêng của Lộc Fuho đã thu hút 1,57 triệu lượt đăng ký. Bên cạnh những tâm sự, chia sẻ và truyền nghề của hiện tượng mạng Lộc Fuho, netizen còn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô gái đóng vai học trò ruột xuất hiện thường xuyên trong những lần lên sóng của anh chàng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Youtuber Lộc Fuho đã thu hút sự chú ý của đông đảo fan hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh bản thân ăn mặc vest bảnh bao, lái xe chở hai cô gái xinh đẹp. Được biết, đây chính là hai cái tên thường xuyên xuất hiện trên livestream của Lộc Fuho trong thời gian gần đây với vai trò “ học sinh” được thầy Lộc hướng dẫn tận tình cách trộn hồ, trát vữa. Theo tìm hiểu, cô học trò này của Lộc Fuho có tên thật là Bùi Thị Thanh Chi (SN: 2005, Bình Định). Sau khi xuất hiện, mỗi bài đăng của hot girl trên Facebook được rất nhiều người quan tâm, số lượt tương tác lên đến vài ngàn like, không thua kém KOL nào. Các video trên TikTok mới được lập của Thanh Chi cũng có số lượt xem cao, video mới đăng tải đã đạt 1.1 triệu lượt xem chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Mặt khác Thanh Chi cũng không phải nhân vật xa lạ gì cho can, bởi lẽ cô chính là em gái của Kim Thủy - vợ Lộc Fuho. Trong đám cưới của vợ chồng Lộc Fuho hồi tháng 3, Thanh Chi cũng xuất hiện với vai trò phụ dâu. Hiện tại Thanh Chi vẫn đang sống ở Bình Định. Nhân dịp vợ chồng Lộc Fuho về lại quê vợ, cô nàng phụ giúp anh rể diễn xuất trong các video. Hầu hết các video Thanh Chi đều vô cùng lăn xả, trộn hồ, trát vữa y hệt như một thợ nghề thành thục. Giống như chị gái, Thanh Chi sở hữu gương mặt rạng rỡ, làn da trắng và nụ cười tươi. Ngoài ra, cô nàng còn ghi điểm bởi phong cách ăn mặc đơn giản, phù hợp với lứa tuổi, nội dung những video mình đóng cùng anh rể. Bên dưới các bức ảnh chụp chung 2 chị em do Kim Thủy đăng lên hay video của Lộc Fuho, không ít netizen còn ùa vào xin "hỏi cưới" gái xinh này.

