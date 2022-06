Lộ body nuột nà, gái xinh Sài thành kể quá khứ bị dụ dỗ

Thời gian gần đây, Trần Ngọc My được dân mạng truy lùng ráo riết với những bức ảnh gợi cảm đăng trên mạng xã hội. Vốn là một nhân vật khá có tiếng trên mạng, trang cá nhân của gái xinh này cũng có hơn 50 nghìn lượt theo dõi, các bài đăng đều đạt tương tác rất tốt. Nhiều bình luận cho rằng, My chỉ mặc đồ gợi cảm để gây thu hút. Tuy nhiên, hot girl tuổi đôi mươi này đã đưa ra lời giải thích của mình. Cụ thể, Ngọc My cho biết: "Gợi cảm là một trong những phong cách em thấy rất hấp dẫn ánh nhìn nên có áp dụng khá nhiều vào cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, em cũng thử những phong cách thời trang khác nhau để được trải nghiệm nhiều hơn, xây dựng hình ảnh cá nhân ngày càng phong phú hơn nữa... Bởi vậy, chuyện em mặc đồ gợi cảm không có nghĩa là em chỉ đóng đinh với các trang phục đó đâu. Chỉ là một trải nghiệm thôi và em còn thử hàng loạt nhưng kiểu khác nữa đó". Người đẹp 2K2 này cho biết thêm. Tự tin mặc đồ quyến rũ bởi bản thân My sở hữu một vóc dáng quá đẹp. Số đo các vòng khá chuẩn, giúp cô nàng luôn luôn gây được sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Mới 17 tuổi nhưng rất hay xuất hiện trong trang phục táo bạo, Ngọc My cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cô bạn cũng thẳng thắn đáp trả về điều đó. Tự nhận xét về bản thân, Ngọc My cho rằng mình hơi bí ẩn vì tính cách khó đoán: “Đôi khi chính bản thân em còn không biết mình đang nghĩ gì nữa”. Có nhan sắc, vóc dáng nóng bỏng nên Ngọc My cũng từng vấp phải những lời dụ dỗ đi chơi cùng cho tiền hay thậm chí là nhắn tin với lời lẽ khiếm nhã. Ngọc My cho biết: "Em gặp những trường hợp kiểu đó rất nhiều. Nhưng mỗi lần như vậy, em không khó chịu gì mấy đâu vì đơn giản em coi nó là một điều cực kỳ vớ vẩn thôi. Em cũng không chú trọng tiền bạc, nhất là ở độ tuổi này nữa. Gia đình chu cấp cho em rất đầy đủ, em chẳng thiếu cái gì ở thời điểm hiện tại hết... Nên nhận phải những lời như vậy, em trực tiếp bỏ qua thôi. Em cũng đã có bạn trai rồi. Bạn trai cũng quản lý giúp em mạng xã hội nên không để em phải chú tâm vào mấy vấn đề đó đâu". Cô gái sinh năm 2002 cho biết. Ngọc My tiết lộ rằng mình hâm mộ rất nhiều người bởi ai cũng có chút gì đó khiến cô phải học hỏi vì những cái hay cái tốt riêng.

