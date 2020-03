Lộ bằng chứng Trọng Đại thân thiết với "bạn gái tin đồn Quang Hải"

Cách đây không lâu, cầu thủ Trọng Đại đăng tải một bức hình tụ tập bạn bè trên Facebook cá nhân, đáng chú ý trong ảnh còn có sự xuất hiện của "cô chủ tiệm nail" Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải khiến dân mạng tò mò về mối quan hệ của hai người. Sau Trọng Đại, bạn gái tin đồn Quang Hải tiếp tục là người đăng tải ảnh đi chơi chung với một nhóm bạn, cặp đôi lại ngồi sát cạnh nhau. Trong bức ảnh được Huyền My đăng tải, Trọng Đại không ngần ngại vào khen cô nàng xinh đẹp nhất tấm hình. Đồng thời "thả tim" cực tình cảm. Bên dưới bình luận cũng có người bày tỏ sự nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Mặc dù luôn đi cùng cả nhóm bạn nhưng không biết vô tình hay cố ý, Huyền My và Trọng Đại luôn ngồi cạnh nhau. Không chỉ có Trọng Đại, "cô chủ tiệm nail" còn thân thiết với một cầu thủ khác của CLB Viettel đang được cho CLB Huế mượn là Trần Danh Trung.... Cuối năm 2019, Huyền My dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải. Cặp đôi thậm chí đã lộ khoảnh khắc dựa vai tình tứ bên nhau. Thế nhưng ngay sau đó, cầu thủ quê Đông Anh bị bắt gặp hẹn hò đêm khuya, gửi lời chúc 8/3 công khai trên Facebook với bạn gái cũ Nhật Lê. Sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, Quang Hải và Huyền My ngừng tương tác và bỏ theo dõi nhau. Thời gian gần đây, "cô chủ tiệm nail" cực chăm đăng ảnh kèm trạng thái "thả thính" trên trang cá nhân. Xem thêm clip: Quang Hải công khai bạn gái mới Huyền My || Nhật Lê khoe bạn trai đại gia nhưng lại giống Quang Hải - Nguồn: Youtube

