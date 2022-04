Lộ ảnh già chát, nữ MC chân dài 1,1m phản ứng khó đỡ

Một trong số nhân vật gây xôn xao dân mạng hơn 1 ngày trở lại đây thuộc về nữ MC Thanh Thanh Huyền. Theo đó, nữ MC xinh đẹp xuất hiện tại chương trình trong vai trò dẫn dắt cùng MC Nguyên Khang. Tại đây, Thanh Thanh Huyền chặt chém chẳng kém dàn khách VIP khi diện chiếc đầm đen bó sát, khoét eo, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. Cô đã thể hiện sự tự tin, dẫn dắt vô cùng linh hoạt. Thế nhưng, điểm khiến người xem chú ý chính là cách trang điểm của nữ MC. Theo đó, ở một số bức ảnh do team qua đường ghi lại, bạn thân Ngọc Trinh bị nhận xét già dặn vì cách make-up không phù hợp. Ngoài ra, do chụp thiếu sáng nên làn da của cô đã bị xỉn đen khác hẳn với hình ảnh đăng "phây". Trước những hình ảnh kém sắc được lan truyền, Thanh Thanh Huyền đã có chia sẻ gây chú ý. Theo đó, bắt trend trên Tiktok, cô thể hiện sự muốn quên đi những hình ảnh trước đó của bản thân: "Không biết nữa, không, không muốn nhớ". Thể mới thấy, việc trang điểm và chọn trang phục phù hợp cực quan trọng đặc biệt với hội chị em. Được biết, đây không phải lần đầu tiên nhan sắc nữ MC Thanh Thanh Huyền trở thành đề tài bàn tán của dân mạng. Cách đây ít tháng, Thanh Huyền gây xôn xao khi ảnh mặt mộc và ảnh trang điểm khác xa ngàn cây số. Chính chủ khi đó phải lên tiếng đính chính do bản thân dị ứng hải sản nên mới như vậy. Kết quả khiến khuôn mặt cô nàng sưng húp, ngứa ngáy khắp người không thể ngủ được. Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm (SN 1996), quê Khánh Hòa. Nữ MC từng cầm trịch nhiều chương trình của VTV như S - Vietnam, Siêu Mẫu Nhí, Tạp Chí Du Lịch, Nét Đẹp Trầm Hương, Bản Thiết Kế Cuộc Sống... Trước đó, Thanh Thanh Huyền gây chú ý với câu chuyện dẫn chương trình không cần kịch bản suốt 48 tiếng, thể hiện cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt mà không hề vấp một chữ trong show thời trang nổi tiếng. Từ đó, dân mạng tặng cô luôn danh hiệu "MC không cầm kịch bản". Trên trang cá nhân, gái xinh cũng liên tục gây chú ý khi khoe hình ảnh cuộc sống sang chảnh.

