Livestream bán cả kho hàng, Võ Hà Linh lộ quá khứ khó khăn

Vào tối ngày 15/3 Võ Hà Linh có buổi livestream đầu tiên trên nền tảng TikTok và đạt được thành tích ấn tượng. "Chiến thần review" nhanh chóng thu hút hàng triệu người xem. Ngoài ra livestream này còn đạt 11 triệu tim và hơn 80 nghìn view. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ, cô lập kỷ lục bán hết sạch các sản phẩm tại 3 nhà máy trực tiếp sản xuất. Màn livestream bán hàng "đỉnh chóp" của chiến thần Hà Linh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đặc biệt nhiều seller cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ bởi khả năng bán hàng thượng thừa này. Theo dõi trên trang cá nhân chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Hà Linh sở hữu gia thế khủng chống đỡ, tuy nhiên trong một lần tâm sự với fan cô chia sẻ bản thân sinh ra trong gia đình không mấy khá giả ở Nghệ An. Hà Linh cho biết về cuộc sống thời bé cùng mẹ của mình, lúc đó cô và mẹ sống trong một “căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu, cứ mỗi khi mưa to lại lụt đến ngang đùi”. Chính vì hoàn cảnh gia đình, tuổi thơ của Hà Linh trải qua không mấy vui vẻ, thậm chí còn thường xuyên phải sống trong cảnh thiếu thốn. Khi trưởng thành công việc đầu tiên của cô là nhân viên bán bảo hiểm lương 2-2,5 triệu đồng/tháng. Sau đó Hà Linh "đá chéo" sang bán quần áo nhưng không may phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ. Trước tình hình khó khăn này Võ Hà Linh đổi hướng sang sân chơi YouTube với hy vọng thay đổi tương lai. Khi mới bắt đầu những video đăng tải đều không nhận được nhiều lượt xem, điều này khiến cô bắt đầu nản nhưng may mắn dần dần nhờ khả năng cùng nét duyên dáng của mình mà các video cũng dần dần nhận được nhiều lượt xem hơn. Chỉ sau 1 năm, từ con số 0, Hà Linh có lượng người xem “khủng” và từ đó cô được nhiều hãng mỹ phẩm đề nghị hợp tác. Hiện tại Hà Linh có trong tay nhiều thành tựu sau nhiều năm lăn lộn với nghề. Cụ thể kênh Ha Linh Official của cô đã đạt 1,87 triệu người đăng ký, kênh TikTok chính thức cũng có số lượng follow lên đến 3,3 triệu người. Được biết Võ Hà Linh lên chức chủ tịch điều hành công ty riêng, có thu nhập khủng và được hưởng “trái ngọt” xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra. Bên cạnh việc review và chia sẻ trải nghiệm về các sản phẩm làm đẹp, nữ beauty blogger cũng bắt đầu lấn sân sang review đồ ăn, hàng quán của người nổi tiếng và nhận được sự hưởng ừng của đông đảo dân mạng. Ảnh: FBNV

