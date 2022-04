Liên tục bị dìm nhan sắc quay lén, Lê Bống lần đầu lên tiếng

Lê Bống tên đầy đủ Lê Xuân Anh (sinh năm 1995) là hot TikToker có 4,3 triệu người theo dõi. Ngoài ra hot girl Lê Bống còn nổi tiếng với hành trình lột xác từ 80kg xuống còn 52kg và được mọi người gọi là "hot girl phòng gym" với số đo 3 vòng chuẩn đét 96 - 60 - 96. Mới đây Lê Bống đã có những chia sẻ về vấn đề thường xuyên bị quay, chụp lén và bàn luận nhan sắc thật của cô. Lần chia sẻ này là khi cô nàng tham dự sự kiện ra mắt MV Không Nói Nên Lời của Đỗ Hoàng Dương. Về cảm giác khi bị team qua đường tóm, TikToker cho biết: "Mình hi vọng là mọi người có quay mình qua camera thường thì check máy lên 1 tý để chân mình không bị quá ngắn. Với lúc nào trông mình không xinh lắm thì hi vọng mọi người hãy giữ lại đó làm kỉ niệm thôi". Trong sự kiện này, Lê Bống vẫn giữ phong độ nhan sắc, xinh xắn không khác trên MXH là bao. Trước đó, trong những lần bị quay lén này, không ít lần vóc dáng của gái xinh gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng vóc dáng của Lê Bống có phần kém thon gọn hơn so với trên mạng, nhất là đôi chân. Tuy nhiên ở nhiều khoảnh khắc, Lê Bống lại chứng minh vóc dáng gọn gàng, bất chấp camera team qua đường. Trong giới hot TikToker ở thời điểm hiện tại, Lê Bống là cái tên khá nổi bật. Các trang mạng xã hội của cô sở hữu hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu người theo dõi. Điều khiến Lê Bống thu hút được sự chú ý lớn của mọi người chính là nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn cùng body bốc lửa. Bên cạnh bị soi nhan sắc, nhiều lần Lê Bống còn gây tranh cãi khi khoe hình thể quá đà trong những trang phục thiếu vải, phản cảm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

