KOLs quá lố đến nghi vấn người thứ 3, Hàn Hằng bị ném đá tới tấp

Hàn Hằng nổi lên nhờ nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng cùng loạt ảnh sexy trên MXH. Mới đây, cô nàng này bị đặt nghi vấn trở thành người thứ 3 "chen chân" vào giữa cặp đôi Huyme - Trúc Anh, khiến đôi này tan giã. Nguyên nhân nghi vấn được dân mạng cho rằng có cơ sở bởi những story và bức ảnh chụp gần đây giữa hot girl Hàn Hằng và chàng trai giấu mặt đều tương đồng với những gì vlogger Huyme sở hữu. Từ các chi tiết như khuôn miệng, chiếc đồng hồ, xuất hiện story của Hàn Hằng dân mạng cho rằng nhân vật giấu mặt là Huyme. Sau khi bằng chứng mối quan hệ giữa Hàn Hằng và Huyme được đăng tải, nhiều dân mạng vào tấn công trang cá nhân của hot girl Thanh Hóa. Song cô nàng này cũng phải dạng vừa khi đăng đàn đáp trả. Khi lùm xùm trở thành người thứ ba chưa lắng xuống, Hàn Hằng tiếp tục bị "tố" nhận tiền Pr nhưng không trả bài quảng cáo. Trên trang cá nhân của Hàn Hằng, tài khoản @teeannnn bình luận yêu cầu cô nàng 9X hoặc lên bài pr như hai bên giao hẹn, hoặc trả lại tiền quảng cáo cho shop. Trước đó, Hàn Hằng từng "dính" lùm xùm nhận tiền quảng cáo cho dịch vụ nâng ngực của thẩm mỹ viện nhưng không trả bài PR đúng hẹn. Lý do được Hàn Hằng đưa ra cho việc chậm trễ hẹn khi do sức khỏe khi do bận công việc riêng của bản thân. Nhưng trên trang cá nhân, cô nàng vẫn khoe ăn chơi, check-in tại nhiều địa điểm khác nhau. Buôn bán giống bao người, nhưng Hàn Hằng dường như không được lòng dân mạng. Bởi thường xuyên bị cho rằng đăng bài PR sản phẩm không tâm. Cách đây chưa lâu, trên trang cá nhân, Hàn Hằng đăng quảng cáo thuốc tăng chiều cho cho hiệu quả tăng đến 3cm/tháng. Nhưng sau đó bị dân mạng vào bóc phốt chiều cao thật.

