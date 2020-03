Không thể đến cơ quan vì Covid-19, dân mạng khoe góc làm việc tại nhà

Trước tình hình căng thẳng của dịch Covid-19, người dân được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc và tụ tập đông người để tránh lây lan dịch bệnh. Cũng chính vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công ty cũng quyết định cho phép nhân viên có thể ở nhà và làm việc từ xa để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trên mạng xã hội, đông đảo cư dân mạng cũng nhanh chóng cập nhật, đăng tải hình ảnh chụp góc làm việc tại nhà của mình trong mùa dịch Covid-19. Dù mọi lĩnh vực đều chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng mọi người vẫn cố gắng làm việc chăm chỉ bằng mọi cách và không quên thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Để nâng cao hiệu quả làm việc, nhiều người đã bỏ chút thời gian chỉnh chu lại chỗ làm việc của mình sao cho gọn gàng, sạch sẽ và thoải mái nhất. Nhiều người cho biết, không gian làm việc tại nhà có thể được thiết lập ngay trong phòng ngủ, phòng khách, bất kỳ vị trí nào trong nhà bạn cảm thấy thoải mái và có thể tập trung làm việc. Tùy theo tính chất công việc và sở thích, có người đầu tư góc làm việc tại nhà "sang, xịn, mịn" chẳng kém gì một văn phòng thu nhỏ. Có người đơn giản hơn, chỉ cần một chiếc ghế đủ êm, đủ chỗ ngồi thoải mái và một chiếc laptop có mạng đầy đủ để làm việc từ xa. Dù dịch bệnh vẫn còn kéo dài và có nhiều diễn biến phức tạp nhưng với những góc làm việc ấn tượng thế này, ai nấy cũng đều có tinh thần lao động hăng say để hoàn thành nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh, không ít người cũng khoe góc làm việc cực đẹp của mình trong mùa dịch Covid-19. Clip Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 88, 89, 90 91: 1 Hà Nội; 3 TPHCM - Nguồn: VTC Now

