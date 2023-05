Không phải trái cây, “báo thủ” làm vỡ kính ô tô là... "quàng thượng"

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ nhiều bài đăng về một chú mèo mũm mĩm cùng câu chuyện dở khóc dở cười về "tai nạn" có 1-0-2 do mình gây ra. Theo đó, chú mèo chính là hung thủ gây ra vỡ kính ô tô của chủ nhân bài đăng. Ảnh chụp màn hình Cụ thể, tài khoản Facebook tên Hoàng Linh chia sẻ bài viết cho hay, một chú mèo nặng khoảng 8,5kg được phát hiện đã rơi trúng một chiếc ô tô, khiến kính xe bị vỡ tung tóe. Ảnh: Hoàng Linh Khi chủ xe tá hỏa xuống kiểm tra vì lo có tai nạn hay có người bị thương thì mới hay thủ phạm hóa ra lại là một con mèo. Ảnh: Hoàng Linh Vì không tìm được chủ của con mèo nên chủ xe đã quyết định mang chú mèo này đến cơ sở thú y kiểm tra xem có bị thương không. May mắn mèo chỉ bị trầy xước phần móng, không bị thương nặng. Được biết chủ xe quyết định mang chú mèo này về nhà chăm sóc. Ảnh: Hoàng Linh Câu chuyện này sau khi chia sẻ lên MXH nhanh chóng hút sự chú ý, hầu hết đều thở phào nhẹ nhõm khi chú mèo không bị thương. Ngoài ra netizen còn phải bật cười bởi con mèo lại là nguyên nhân khiến ô tô vỡ kính. Ảnh: Hoàng Linh Từ trước đến nay trên MXH thường xuất hiện tình trạng đỗ xe và xe bị vỡ kính, tuy nhiên nguyên nhân phần lớn do trái cây từ trên cao rơi xuống, hay bẹ dừa,... Một trong số những loại quả khiến kính ô tô vỡ nhiều nhất chính là xoài. Lỗi tại quả xoài khiến chiếc xe ô tô bị bể cả kính. Những quả xoài trị giá tiền triệu khiến chủ xe phải khóc ròng khi gặp "tai bay vạ gió". Một chiếc xe khác cũng bị nứt kính do xoài rụng. Mặc dù chuyện ô tô đỗ dưới gốc cây bị quả rơi vỡ kính đã không ít lần, thế nhưng những hình ảnh như này vẫn không khỏi khơi hứng thú "buôn dưa lê" của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng do chủ xe đỗ xe mà không chú ý nên không thể bắt đền ai được và khuyến cáo mọi người để xe nên tránh dưới những tán cây có quả. Ngay cả tán lá dừa rụng xuống cũng có thể khiến chiếc xe ô tô bị thương tích. Ảnh: Tổng hợp

