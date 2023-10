Không giấu kín, hot girl sở hữu 50 tỷ khoe vòng 2 lùm lùm

Sau khi xác nhận chuẩn bị kết hôn, hot girl Sam vắng bóng trong các gameshow, hạn chế tham gia sự kiện giải trí. Thời gian qua, cựu hot girl này còn liên tục để lộ ngoại hình khác thường và dấu hiệu nghi đã lên chức mẹ bầu. Sau thời gian úp mở, mới đây Sam không ngần ngại chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe nhan sắc ngọt ngào, đặc biệt là vòng 2 lùm lùm. Người đẹp chọn váy màu vàng khá rộng rãi, nhưng cư dân mạng dễ dàng nhận ra cô tròn trịa, bụng cũng nhô lên như dấu hiệu của các mẹ bầu. Động thái này của Sam khiến netizen có thêm cơ sở cho rằng cô chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới. Sam đăng kí kết hôn với ông xã không làm trong lĩnh vực giải trí vào tháng 4/2023. Trong một vài khoảnh khắc, cô lộ vòng 2 khá to so với bình thường, từ đó dấy lên nghi vấn cô mang thai. Trước những bàn tán về mình, Sam từng đăng tải clip giải thích gương mặt thay đổi chỉ vì cô tăng 4kg trong thời gian qua. Chưa hết, người đẹp hài hước tự nhận là "Bé Mập" và than thở: "Mập nên nhìn ú nu". Sam cho biết chồng sắp cưới của cô là người đàn ông tâm lý, sẵn sàng ủng hộ cô trong mọi hoạt động. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân có những thay đổi tích cực sau khi có tình yêu. Sam dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm nhưng đến nay chưa chia sẻ kế hoạch cụ thể. Ảnh: Tổng hợp

