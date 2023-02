Không còn được bố chu cấp, con gái Jack vẫn sống đầy đủ

Tháng 08/2021, Thiên An phải đối mặt với làn sóng dư luận dữ đội khi công khai có con với nam ca sĩ Jack. Gác lại nhiều tai tiếng, cô mạnh mẽ trở lại Vbiz làm việc kiếm tiền nuôi ái nữ. Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên cùng bé Sol đã dần ổn định. Dù không có trợ cấp từ bố ruột, con gái ca sĩ Jack vẫn được mẹ chăm sóc đủ đầy. Trên trang cá nhân, Thiên An vừa đăng tải loạt khoảnh khắc vi vu cùng ái nữ. Trong khung cảnh dân dã, nét tươi tắn và phấn khích của hai mẹ con càng nổi bật. Nếu như gái xinh Thiên An diện trang phục đơn giản với chân váy ngắn và áo đơn khoe chân dài nuột nà thì con gái cũng chẳng kém cạnh với items thời thượng. Dù mới 2 tuổi nhưng thiên thần nhí nhà mỹ nhân sinh năm 1998 đã thừa hưởng tài năng tạo dáng của phụ huynh. Chỉ cần đứng trước ống kính là cô bé liên tục thả dáng khiến mẹ cũng phải khen ngợi. Hơn thế nữa, bé Sol học hỏi biểu cảm khá nhanh khi chỉ cần đấng sinh thành có hành động nào nhí nhố thì nhóc tỳ sẽ bắt chước y đúc. Có được cuộc sống thư thái và vui vẻ hiện tại là một điều không hề dễ dàng với mẹ đơn thân Thiên An, đặc biệt khi ấy cô còn khá trẻ. Trải lòng trong Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa, người đẹp khiến khán giả thương xót khi một mình sinh con và chịu đựng những lời bàn tán không hay. Cô kể: "Nhiều khi tôi vừa chạy, vừa khóc trên xe vì tôi không dám khóc ở nhà, tôi sợ mẹ thấy. Những chuyện tôi trải qua, tôi chưa từng khóc trước mặt mẹ... Trước tiên tôi phải mạnh mẽ, khóc ở chỗ làm không được, khóc ở gia đình không được, chỉ có khóc một mình. Tôi lại không có khi nào một mình, chỉ có khi đi xe tôi mới một mình và vừa chạy nước mắt vừa rơi". Thiên Anh kể thêm. Khi bé Sol mới chào đời, bố ruột chu cấp 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sao nữ Sóng gió cho biết cô đã không còn nhận khoản tiền này.

