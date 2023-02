Được trả giá cao, Đoàn Di Băng vẫn quyết không bán nhà cũ

Hội hóng hớt hẳn không còn xa lạ gì với cái tên Đoàn Di Băng. Năm 2021, cô cùng ông xã là Nguyễn Quốc Vũ khiến cả cõi mạng được phen "xỉu up xỉu down" khi tiết lộ chuyện tậu nhà 200 tỷ, trong đó tính riêng tiền thiết kế là 7,5 tỷ đồng. Không cần phải nói nhiều, chỉ với những con số kể trên đã phần nào chứng minh tài sản không phải dạng vừa của vợ chồng nữ đại gia quận 7. Thế nhưng đó chưa phải tất cả. Được biết, gia đình Đoàn Di Băng đã chuyển về sinh sống tại nhà mới từ những ngày cuối năm 2022. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vợ chồng Di Băng vẫn dành thời gian chạy về biệt thự cũ tọa lạc ở khu dân cư cao cấp ở Quận 7 để thăm thú. Mới đây, doanh nhân Quốc Vũ - ông xã Đoàn Di Băng tiết lộ thời gian qua đã có rất nhiều người hỏi thăm để mua lại căn biệt thự rộng 300 m2 này. Chồng nữ đại gia quận 7 viết: "Rất nhiều người liên lạc anh để mua lại căn nhà này. Thậm chí trả giá rất cao. Họ bảo họ coi ra căn nhà này rất tốt, rất may mắn nên tha thiết mua lại. Ủa may mắn vậy anh bán chi trời, giờ này tui còn chạy qua thăm nhà là biết tui cưng cỡ nào rồi...". Biệt thự cũ của vợ chồng Đoàn Di Băng tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp ở quận 7. Cô dọn về đây khoảng năm 2017 sau khi sửa lại toàn bộ kết cấu, nội thất theo ý thích. Tổ ấm được đặt tên là Hanayuki House - ghép từ tên hai con gái của vợ chồng cô. Trước khi chuyển về nơi ở mới trong lúc chờ biệt thự 400 tỷ hoàn thành, Di Băng từng chia sẻ cô vẫn còn rất luyến tiếc nhà cũ. Việc không có ý định bán biệt thự này ngay lập tức của vợ chồng Di Băng hẳn là muốn giữ kỉ niệm đẹp cũng như giữ lại chút vía may mắn từ nơi ở cũ. Nhắc đến vợ chồng Đoàn Di Băng, nhiều người còn nghĩ ngay đến hình ảnh BST siêu xe gồm Maybach, McLaren, Porsche, Mercedes,... đậu kín khoảng sân phía trước căn biệt thự. Ngoài siêu xe, Di Băng cho biết mình cũng là một người chơi hệ kim cương. Có lần nữ đại gia đeo không chỉ một mà đến tận 3 hột xoàn to vật vã. Những chiếc đồng hồ lên đến hàng tỷ đồng của vợ chồng nữ đại gia cũng khiến dân mạng chóng mặt. Đương nhiên việc du lịch của Di Băng và gia đình cũng toát ra mùi tiền. Cô thường check-in ở những dịch vụ đắt đỏ bậc nhất như resort hạng sang hay du thuyền "sang chảnh".

