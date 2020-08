Khoe "mình hạc xương mai", hot girl "Mắt biếc" khiến CĐM lạc lối

Từ khi bộ phim điện ảnh “ Mắt biếc” lên sóng, tên tuổi của Trúc Anh trở nên vô cùng nổi tiếng. Cô sở hữu vẻ đẹp trong veo, nhẹ nhàng dễ chinh phục người đối diện. Nhan sắc của hot girl "Mắt biếc" được cho là phù hợp với vai diễn Hà Lan, đặc biệt là đôi mắt tròn, rất có hồn. Mới đây nhất, khoảnh khắc Trúc Anh nở nụ cười tươi rói, thả dáng đúng chuẩn nàng thơ được cô nàng chia sẻ hiện đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhìn những hình ảnh mới của Trúc Anh, dân tình chỉ biết thốt lên: Chạm phải một nụ cười, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời là đây! Theo nhận xét của mọi người, Trúc Anh có vẻ "mình hạc xương mai" hơn trước. Phải chăng do hot girl này chạy show, đi quay quá nhiều. Sau khi những hình ảnh mới nhất của Trúc Anh được đăng tải, CĐM và fans rần rần thả tim rồi còn bình luận nhắc cô bạn ăn uống đầy đủ và bảo vệ sức khỏe. Với hình tượng mới, Trúc Anh không còn là cô nữ sinh "Mắt biếc" năm nào. Được biết, sắp tới Trúc Anh tham gia vào dự án phim Thiên Thần Hộ Mệnh. Cô nàng dần thay đổi hình tượng, đặc biệt trên gương mặt để phù hợp với vai diễn. Trong hình ảnh hậu trường được Trúc Anh chia sẻ trên story trang cá nhân, khán giả không khỏi “giật mình” với đôi mắt chứa đầy vết thâm quầng và bí ẩn khác lạ. Không ngoa khi nói đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn chính là “thương hiệu” làm nên Trúc Anh và cũng là cái danh gắn liền với cô nàng sau thành công vang dội của phim điện ảnh Mắt biếc. Trúc Anh hiện là sinh viên trường đại học Greenwich – ngôi trường của rich kid Việt Nam. Cô nàng được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn từ hơn 1400 ứng viên tham dự để vào nữ chính của “Mắt biếc”. Trúc Anh có vẻ đẹp ngây thơ, gương mặt thanh tú, đường nét ngọt ngào và đôi mắt mộng mơ, to và sáng đúng chuẩn “Mắt biếc”. Mời quý độc giả xem thêm clip: Trúc Anh bị tai nạn ngã xe ở hậu trường Mắt biếc do bất cẩn của Trần Nghĩa - Nguồn: Facebook

