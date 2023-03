Khoe hộp cơm "Eat clean", cô gái tự tin "thổi bay" mỡ thừa

Vì muốn giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nên cô bạn Hồng Hạnh (26 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội) đã duy trì chế độ ăn eat clean được một thời gian. Với thực đơn cơm hộp dưới đây của cô nàng 9X này, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị cho mình bữa ăn ngon lành, đủ dinh dưỡng mà không lo tăng cân. Chị Hồng Hạnh chia sẻ: "Mình chọn ăn theo phương pháp ăn eat clean vì khi ăn theo phương pháp này sẽ giúp cơ thể loại bỏ đi các chất có hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình thể một phần cũng giúp mình giảm cân an toàn. Không chỉ có mỗi bữa trưa, mình đã chọn ăn theo phương pháp này cả 3 bữa trong ngày". Việc mang cơm hộp đi làm sẽ giúp cô chủ động khẩu phần ăn trong ngày và thoải mái lựa chọn các thành phần "clean" và "healthy" tốt cho sức khoẻ đồng thời cũng tiết kiệm đáng kể chi phí ăn uống trong tháng. Nếu quan sát có thể dễ dàng nhận thấy các hộp cơm Hạnh chuẩn bị mang đi làm đều khá đơn giản, chủ yếu là các loại rau củ luộc, hấp. Nhóm chất đạm sẽ chủ yếu là các món ức gà, cá, tôm.... Chỉ sử dụng các nguyên liệu thực phẩm quen thuộc và gần gũi, Hạnh thay đổi thực đơn hàng ngày và thích sắp xếp, bày biện hộp cơm đẹp mắt để bản thân không bị nhàm chán. Không chỉ vậy, những bữa ăn cũng vừa ngon lại đủ chất, giúp cô duy trì lối sống lành mạnh, khỏe đẹp. Thời gian trung bình để nàng 9x hoàn thành một hộp cơm mang đi làm thường rơi vào khoảng 30 - 40 phút, tuỳ vào độ phức tạp của món ăn. Để nấu được nhiều món ăn ngon, Hạnh cũng tham khảo khá nhiều các trang blog dạy nấu ăn, sau đó tự nêm nếm cho phù hợp với khẩu vị của bản thân. Việc ăn uống ngoài hàng vừa đắt đỏ, vừa có nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại dễ tăng cân do không kiểm soát được dầu mỡ ở các món ăn chính là lý do khiến nhiều chị em công sở có xu hướng mang cơm hộp đến cơ quan. Thời gian qua trên các hội nhóm trên MXH, không ít các chị em đã khoe bữa cơm trưa theo chế độ ăn kiêng của mình. Chính từ những bài đăng về ăn kiêng vẫn đủ chất như này đã giúp nhiều người có thêm kinh nghiệm để kiểm soát chế độ dinh dưỡng của bản thân.

