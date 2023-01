Khoe ảnh đón Tết, cô dâu 62 tuổi bất ngờ trẻ trung lạ thường

Đã 5 năm về chung một nhà và cùng nhau trải qua 5 cái Tết Nguyên đán, vợ chồng cô dâu Cao Bằng là chị Thu Sao và anh Hoa Cương vẫn thu hút sự chú ý của dân mạng. Điển hình như mới đây, vợ chồng cô dâu 62 tuổi này tiếp tục gây chú ý khi show thêm loạt hình ảnh mới nhất. Khoảnh khắc ghi lại, cô dâu Thu Sao và ông xã kém tuổi đã có một cái Tết vô cùng ấm cúng khi các con, các cháu của chị Sao trở về Cao Bằng, quây quần bên mẹ và dượng. Hiện tượng mạng này tiết lộ do năm nay các con cháu tụ tập đông đủ nên chị đã chuẩn bị đào, quất, chậu hoa cảnh từ rất sớm. Ngoài ra, họ còn làm các món ăn đặc trưng hương vị Tết như gà, bánh chưng, mứt quất, mâm ngũ quả,... Thế nhưng gây chú ý hơn cả chính là nhan sắc chị Thu Sao. Qua hình ảnh do người trong cuộc đăng tải, chị Sao lộ diện với gương mặt v-line trẻ đẹp, làn da mịn màng căng bóng, cách trang điểm rất trẻ trung,... Ở phần bình luận bài đăng, trong khi một số ngợi khen, cũng có tài khoản cho rằng chị Sao đẹp như vậy là do sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. Bởi trong các livestream gần đây, "cô dâu Cao Bằng" để lộ nếp nhăn tuổi tác dù gương mặt được trang điểm kĩ càng. Cách đây 3 năm, cô dâu Cao Bằng gây chú ý khi chia sẻ clip nói về hành trình phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt, cấy mỡ, làm đầu trán với tổng chi phí lên đến 50 triệu đồng. Khi ấy, chị Thu Sao vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài, nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng phù, nhợt nhạt. Nhìn video, ngoài bày tỏ phục sát đất trước độ chịu đau, nhiều người cũng lo lắng cho vợ anh Hoa Cương khi "dao kéo" ở tuổi đã cao. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, chị Sao lộ ảnh xuống Hà Nội trị méo miệng vì biến chứng của lần "dao kéo" ấy.

