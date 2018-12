Khi mùa đông về, Hà Nội và Sài Gòn khác nhau thế nào?

Nếu Hà Nội có 4 mùa xuân hạ thu đông thì Sài Gòn chỉ có hai mùa: Mùa nóng và mùa rất nóng. Muốn trải nghiệm cảm giác mùa đông ở Sài Gòn thì quên đi, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "Nhiều lúc muốn hưởng cảm giác mùa đông nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Quá ghen tỵ với các bạn ở miền Bắc mà", Trần Nguyễn Ngọc Hương (22 tuổi, TP.HCM) cho hay. "Thấy các bạn Hà Nội than nóng nhưng ít ra còn có lúc nóng, lúc lạnh, đâu như những đứa sống ở Sài Gòn như mình. Đầu năm nóng, cuối năm cũng nóng", Thùy Linh (23 tuổi, Bạc Liêu) nói. Nhiều khi sống ở Sài Gòn cũng khổ. Trời nóng đi chơi rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Đôi lúc cãi nhau không phải vì ghét nhau mà tại trời nóng quá. "Nhiều khi ra đường thấy bạn trai chạy xe mệt mỏi, muốn tâm sự chút thôi cũng bị la. Ra đường đi chơi mà cáu gắt, nhiều lúc chỉ muốn nằm ở nhà thôi, không thích thú gì cả", Thanh Hương (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Mấy khi trời trở lạnh, diện trang phục đi học, đi làm hay dạo phố cũng phải đau đầu. Trời nắng mà diện đồ thu đông cũng giống như dân Hà Nội thời tiết này mà đi chân trần vậy. "Mấy bộ quần áo lạnh mua định đợi đông về để diện chắc không có cơ hội rồi. Nhìn hội fashionista đất Bắc mà mình muốn phát hờn", Diễm My (23 tuổi, TP.HCM) tâm sự. Vào mùa đông, chuyện ăn uống tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy. Đông gì mà "nắng chang chang", dân Sài Gòn nhiều lúc thèm được như Hà Nội lắm. "Sài Gòn nắng nóng, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Thỉnh thoảng thèm ăn lẩu, rủ mấy đứa bạn không ai chịu đi, hết than thời tiết nóng lại nói nóng trong người. Không lẽ muốn ăn lẩu phải lặn lội ra Hà Nội hay lên Đà Lạt sao?", Thanh Huyền (24 tuổi, Tiền Giang) kể. Nếu ai bảo đi tắm là sướng thì cứ thử ra Hà Nội sống đi, một ngày thôi biết sợ rồi. Người ta hay nói "Kẻ ăn không hết, người lần không ra" quả rất đúng. Sài Gòn tắm bao nhiêu cũng không đủ, muốn ngâm mình trong nước cả ngày. Còn Hà Nội mùa này ư? Lạnh chết mất! Sống ở Sài Gòn, không ra ngoài chắc phải bật điều hòa cả ngày. Chủ nhật nào lỡ cúp điện như "muốn chết đi sống lại". Bật điều hòa cho nhiều, cuối tháng nhìn hóa đơn tiền điện thì... hỡi ôi. "Thấy các bạn Hà Nội đông về ấm áp phát thèm. Mùa đông ơi! Cho con dân Sài Gòn như chúng em hưởng chút khí lạnh được chứ?", Thanh Hoa (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Dân Sài Gòn thèm lắm cảm giác mùa đông, bật điều hòa nhiều tốn tiền mà tắt đi thì ngủ không được. "Không biết các bạn Hà Nội sao chứ tụi mình không dám lại gần nhau luôn ấy. Thời tiết nóng vậy mãi chắc vợ chồng bỏ nhau luôn quá!", Lê Phương (26 tuổi, TP.HCM) tâm sự.

Nếu Hà Nội có 4 mùa xuân hạ thu đông thì Sài Gòn chỉ có hai mùa: Mùa nóng và mùa rất nóng. Muốn trải nghiệm cảm giác mùa đông ở Sài Gòn thì quên đi, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "Nhiều lúc muốn hưởng cảm giác mùa đông nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Quá ghen tỵ với các bạn ở miền Bắc mà", Trần Nguyễn Ngọc Hương (22 tuổi, TP.HCM) cho hay. "Thấy các bạn Hà Nội than nóng nhưng ít ra còn có lúc nóng, lúc lạnh, đâu như những đứa sống ở Sài Gòn như mình. Đầu năm nóng, cuối năm cũng nóng", Thùy Linh (23 tuổi, Bạc Liêu) nói. Nhiều khi sống ở Sài Gòn cũng khổ. Trời nóng đi chơi rất ảnh hưởng đến tâm trạng. Đôi lúc cãi nhau không phải vì ghét nhau mà tại trời nóng quá. "Nhiều khi ra đường thấy bạn trai chạy xe mệt mỏi, muốn tâm sự chút thôi cũng bị la. Ra đường đi chơi mà cáu gắt, nhiều lúc chỉ muốn nằm ở nhà thôi, không thích thú gì cả", Thanh Hương (24 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Mấy khi trời trở lạnh, diện trang phục đi học, đi làm hay dạo phố cũng phải đau đầu. Trời nắng mà diện đồ thu đông cũng giống như dân Hà Nội thời tiết này mà đi chân trần vậy. "Mấy bộ quần áo lạnh mua định đợi đông về để diện chắc không có cơ hội rồi. Nhìn hội fashionista đất Bắc mà mình muốn phát hờn", Diễm My (23 tuổi, TP.HCM) tâm sự. Vào mùa đông, chuyện ăn uống tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy. Đông gì mà "nắng chang chang", dân Sài Gòn nhiều lúc thèm được như Hà Nội lắm. "Sài Gòn nắng nóng, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Thỉnh thoảng thèm ăn lẩu, rủ mấy đứa bạn không ai chịu đi, hết than thời tiết nóng lại nói nóng trong người. Không lẽ muốn ăn lẩu phải lặn lội ra Hà Nội hay lên Đà Lạt sao?", Thanh Huyền (24 tuổi, Tiền Giang) kể. Nếu ai bảo đi tắm là sướng thì cứ thử ra Hà Nội sống đi, một ngày thôi biết sợ rồi. Người ta hay nói "Kẻ ăn không hết, người lần không ra" quả rất đúng. Sài Gòn tắm bao nhiêu cũng không đủ, muốn ngâm mình trong nước cả ngày. Còn Hà Nội mùa này ư? Lạnh chết mất! Sống ở Sài Gòn, không ra ngoài chắc phải bật điều hòa cả ngày. Chủ nhật nào lỡ cúp điện như "muốn chết đi sống lại". Bật điều hòa cho nhiều, cuối tháng nhìn hóa đơn tiền điện thì... hỡi ôi. "Thấy các bạn Hà Nội đông về ấm áp phát thèm. Mùa đông ơi! Cho con dân Sài Gòn như chúng em hưởng chút khí lạnh được chứ?", Thanh Hoa (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ. Dân Sài Gòn thèm lắm cảm giác mùa đông, bật điều hòa nhiều tốn tiền mà tắt đi thì ngủ không được. "Không biết các bạn Hà Nội sao chứ tụi mình không dám lại gần nhau luôn ấy. Thời tiết nóng vậy mãi chắc vợ chồng bỏ nhau luôn quá!", Lê Phương (26 tuổi, TP.HCM) tâm sự.