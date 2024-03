Khi lòng tin chạm đáy, NHM Việt Nam hô vang "Troussier get out"

Tuyển Việt Nam lần thứ 2 thất bại trước Indonesia chỉ sau ít ngày. Sau trận đấu, NHM có mặt trên SVĐ QG Mỹ Đình đã đồng thanh hô vang "Troussier get out" (Troussier hãy rời đi). Không chỉ có hô vang "Troussier get out" những NHM tuyển Việt Nam còn căng biểu nghĩ muốn HLV người Pháp này từ chức ngay lập tức. Chứng kiến sự phẫn nộ của NHM, trong buổi họp báo sau trận HLV trưởng đội tuyển Việt Nam - Troussier đã trả lời với báo chí rằng: "Những gì về tương lai của tôi, tôi muốn đề cập vào thời điểm khác. Ngày mai tôi sẽ có trao đổi cụ thể hơn với VFF. Mong mọi người giành sự tôn trọng hơn cho nỗ lực các cầu thủ." Loạt biểu ngữ đòi HLV Troussier rời đi tràn ngập SVĐ QG Mỹ Đình trong ngày tuyển Việt Nam thất bại tan nát trước Indonesia. Không chỉ muốn HLV Troussier rời đi, NHM Việt Nam cũng giành tình cảm đặc biệt cho cựu HLV Park Hang Seo. Phải thừa nhận rằng, HLV Troussier khiến nhiều NHM cũng như giới chuyên môn khó hiểu về cách xây dựng kỹ chiến thuật và sử dụng cầu thủ. Trong 8 tháng ngồi ghế nóng, HLV Troussier đã khiến đội tuyển Việt Nam trượt dài trên BHX FIFA. Sau trận thua tan nát 0-3 trước Indonesia vừa qua, vị trí trên BXH của đội tuyển Việt Nam sẽ còn tiến sâu về phía cuối. Trên MXH, ngập tràn những sự phẫn nộ về cách điều hành và xây dựng đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier.

