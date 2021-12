Khi có "sen" làm master chef, các "boss" được ăn uống sao?

Những hình ảnh về bữa cơm sang chảnh của hai chú chó mới đây đang thu hút sự chú ý của cả cõi mạng. Bởi lẽ, các món ăn mà chủ nhân của nó chuẩn bị đều đẹp mắt, hấp dẫn không khác gì ở nhà hàng. Khác hẳn với đồ ăn thông thường dành cho "đại boss", bữa cơm của hai chú chó này với đầy đủ thành phẩm ngon mắt, được chế biến cầu kỳ như tay nghề của đầu bếp 5 sao. Từ thịt bò theo kiểu bít tết, cho đến quả trứng cắt đôi, củ quả cắt nhỏ vô cùng cẩn thận,...những bát thức ăn của chó khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì khác một trời một vực đến vậy. Thậm chí khi so sánh hai bữa ăn của "boss" và "sen", nhiều netizen còn ngờ vực có sự nhầm lẫn, tuy nhiên sự thật là phần ăn của chủ hai chú chó chỉ có phần đơn sơ và giản dị hơn khi chỉ có mì, trứng và rau cải. Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ lên MXH, hầu hết đều tỏ ra ngạc nhiên, khó hiểu về bữa ăn của cún cưng lại được chuẩn bị cầu kỳ đến vậy. Một số quan điểm lại nghi ngờ rằng đây là trò câu like, chứ ai nuôi chó mà lại cho ăn sướng hơn người như vậy. Thậm chí, trong bức ảnh khác, 2 chú chó này còn được ăn cơm rang trứng chiên khá ngon mắt, được chuẩn bị đầy đủ và chỉn chu. Hiện tại chưa hề biết 2 chú chó này sống ở đâu nhưng bữa ăn sang chảnh cùng chú chó số hưởng này nhanh chóng khiến cư dân mạng ghen tỵ. Có thể thấy, chủ nhân của những chú chó quá yêu động vật và coi chúng như con mình nên mới dành hết tâm huyết để nấu ăn ngon đến vậy. Những tô cơm vừa ngon vừa đẹp mắt do con sen tận tình nấu cho chó cưng đang khiến cả cõi mạng bàn luận xôn xao. Mỗi bữa ăn là một món khác nhau, hấp dẫn, đẹp mắt, quả thực hai chú chó này có số hưởng khi gặp được người chủ quan tâm như vậy. Ảnh: Facebook Mời độc giả xem video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

