Bị "con sen" biến thành "cậu vàng", chú chó nổi như cồn trên mạng

Mới đây, một chú chó bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội với bộ lông đặc biệt của mình. Trong bức ảnh có thể thấy "vị boss" này đang được bao phủ màu lông "vàng hoàng gia". Theo chia sẻ của chủ những bức ảnh trên cho biết, chú chó này bị ghẻ và phải tắng bằng nghệ. Vốn dĩ có bộ lông bò sữa nhưng chỉ vì bệnh da liễu mà trở thành "Pikachó". Ngay sau khi xuất hiện, chú chó với bộ lông màu vàng do đang chưa bệnh ghẻ này lập tức thu hút sự chú của dân mạng. Thậm chí, một số người phải cảm thán không thôi và nhanh chóng nhận về "bão like". Dưới phần bình luận rất nhiều người đã đặt biệt danh cho chú chó này để phù hợp với bộ lông. Đơn cử như: "Cậu Vàng", "Pikachó" hay đơn giản hơn chỉ là "Vàng". Theo ngoại hình chú chó đang trở thành ngôi sao trên mạng xã hội trên thuộc giống chó Sục bò hay có tên tiếng Anh là Bull Terrier. Nó bắt đầu xuất hiện ở Anh vào những năm 1830 do lai giống từ giống Bulldog Anh và Terrier Anh trắng ngày nay đã tuyệt chủng, nhằm tạo ra một giống chó săn mới năng động và gọn gàng hơn. Trước đó, những hình ảnh về các boss bỗng đổi màu chỉ vì các con sen lôi ra chữa bệnh ghẻ thu hút sự chú ý của khắp cõi mạng. Thậm chí, thời gian đó trào lưu khoe "giận tím mèo" hay "giận tím chó" thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong bức ảnh có thể thấy chú mèo, chú chó đang được bao phủ cả bộ lông là một màu "tim tím" hot trend nhưng thực ra là chúng đang được chủ chữa bệnh ghẻ. Loài thuốc khiến các boss trở nên "giận tím" có tên thuốc tím, một trong những loại dùng để chữa ghẻ, chữa viêm da. "Thế này là gọi giận tím chó, giận tím mèo rồi. Nghĩ có chán không không cơ chứ, bị ghẻ mà bôi muốn giận tím luôn" hay "Chắc sen tưởng các "quàng thượng" bị thủy đậu thôi mà, nhầm tí thôi làm gì mà căng" là những bình luận mà dân tình để lại dưới bức ảnh "giận tím chó". Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên vấy mực lên toàn bộ lông của boss như vậy bởi thực sự nhìn chúng rất tội nghiệp.

