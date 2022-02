Khám phá SVĐ Krestovsky - Nga bị dừng trận chung kết UEFA Champions League

Nhiều nguồn tin từ khắp nơi đều loan báo, LĐBĐ châu Âu (UEFA) xem xét rút quyền đăng cai trận chung kết Cúp C1 mùa này của TP Saint Petersburg mà cụ thể là SVĐ Krestovsky (Gazprom Arena) vì những căng thẳng giữa Nga và Ukraine. SVĐ Krestovsky (Gazprom Arena) ở Saint Petersburg, từng được chọn để tổ chức chung kết Champions League 2021, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 buộc UEFA phải chọn Porto thay thế. Krestovsky là một SVĐ có mái che có thể thu vào với mặt sân có thể thu vào nằm ở phía tây của Đảo Krestovsky ở Sankt-Peterburg, Nga. Sân Krestovsky là sân nhà của F.K. Zenit Sankt Peterburg. Nó được khánh thành vào năm 2017 để tổ chức Cúp Liên đoàn các châu lục. SVĐ Krestovsky bắt đầu được gọi là Sân vận động Saint Petersburg trong Cúp Liên đoàn các châu lục 2017 và Giải vô địch bóng đá thế giới 2018. SVĐ Krestovsky được xây dựng như một trong những địa điểm tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2018. Thiết kế của sân đấu này là một phiên bản sửa đổi và phóng to của SVĐ Toyota ở Thành phố Toyota, Nhật Bản, cũng được thiết kế bởi Kurokawa. Krestovsky được xây dựng trên vị trí mà sân Kirov trước đây từng được xây trước khi bị phá bỏ. Sức chứa 56.196 chỗ ngồi đã được tăng lên 68.000 chỗ ngồi cho World Cup. Trước khi SVĐ được đặt tên là Saint-Peterburg vào tháng 10 năm 2015, sân được biết đến với các tên gọi là Zenit Arena, Gazprom Arena và Piter Arena. Tổng chi phí xây dựng của Krestovsky lên tới 24 tỷ rúp. Trận đấu chính thức đầu tiên được tổ chức tại sân vận động là trận đấu ở Russia Premier League giữa F.K. Zenit Sankt Peterburg và FC Ural vào ngày 22 tháng 4 năm 2017. Người ghi bàn đầu tiên trên SVĐ Krestovsky là Branislav Ivanovic, người từng rất nổi danh khi thi đấu cho CLB Chelsea. Vào ngày 24/9/2019, UEFA thông báo rằng SVĐ Krestovsky sẽ tổ chức trận chung kết UEFA Champions League 2021. Tuy nhiên, do những điều chỉnh của trận chung kết năm 2020 gây ra bởi đại dịch COVID-19 tại châu Âu, thời gian đăng cai của SVĐ Krestovsky bị lùi lại một năm đến năm 2022 trước khi bị tước quyền một lần nữa thời gian gần đây.

